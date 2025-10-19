直擊／全台都在等！Rosé後台美食揭曉「鹹酥雞」網笑：懂吃加洋蔥

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK連續兩天在高雄世運開唱，Rosé繼昨日（18日）在個人舞台開演前吃了50嵐與鳳梨酥，19日帶著鹽酥雞上台，現場螢幕雖出現小意外，突然閃現，但所幸很快就拍回後台，揭曉天后的菜單。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Rosé吃鹹酥雞。（圖／讀者提供）

Rosé本次巡演在迎來個人舞台表演前，都會先坐著車並嚐用道地美食，她在18日吃了50嵐、舊振南鳳梨酥，19日的菜單引起好奇，稍早揭曉，她端著一盤「鹹酥雞」現身，只是這次沒有品牌袋子，粉絲要搜尋同款有難度，也有在場粉絲笑虧「她不乾嗎」，也有人笑喊「懂吃還加洋蔥。」

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Rosé吃鹹酥雞。（圖／讀者提供）

而在唱到風靡全球的夯曲〈APT.〉時，與18日安排相同，一位幸運粉絲上台與她互動，她親切地抱著該位妹妹，全場羨慕又嫉妒，又是一陣尖叫聲。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Rosé吃鹹酥雞。（圖／讀者提供）

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG兩場演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴。