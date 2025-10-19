ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《聽海湧》奪金鐘最佳迷你劇！網疑惑「黃河跑錯劇組上台」本人親回

記者陳芊秀／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨日（18）舉行，男星黃河憑《星空下的黑潮島嶼》入圍迷你影集電視電影男配角，也與黃冠智搭檔頒獎。而當入圍勁敵《聽海湧》奪下迷你劇集時，他也一起上台，開心緊抱，引發網友一陣疑惑，本人限動回應了。

▲▼黃河回應金鐘頒獎禮疑似跑錯劇組上台。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲《聽海湧》奪金鐘迷你劇集獎，黃河開心上台，卻引來網友疑惑「跑錯劇組」？（圖／翻攝自臉書、YouTube）

就在網友疑惑是不是走錯劇組了？黃河限動回應：「謝謝大家，我沒有跑錯劇組，因為每個人都是我的愛。」原來他是《聽海湧》中「新海三兄弟」的表演指導，幫助黃冠智、吳翰林、朱宥丞3位演員詮釋角色，因此截圖強調「我真的沒有走錯」。

▲▼黃河回應金鐘頒獎禮疑似跑錯劇組上台。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲黃河截圖回應。（圖／翻攝自臉書）

▲▼黃河回應金鐘頒獎禮疑似跑錯劇組上台。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲黃河是《聽海湧》新海三兄弟的表演指導。（圖／翻攝自臉書）

▲▼黃河回應金鐘頒獎禮疑似跑錯劇組上台。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲黃河笑回：「真的沒有走錯。」（圖／翻攝自臉書、YouTube）

黃河18歲時（2007）憑公視《危險心靈》勇奪中戲劇最佳男主角，成年後成為台灣影視的實力派演員，2023年播出的《模仿犯》飾演田村義，戲份雖少但憑著爆發力演技引發熱烈討論。他演出《星空下的黑潮島嶼》苦練客語，頒獎時念到劇集工作人員得獎時，劇集名字也特地以客語唸出，深獲好評。

▲▼黃河回應金鐘頒獎禮疑似跑錯劇組上台。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲黃河憑《星空下的黑潮島嶼》入圍迷你影集電視電影男配角。（圖／翻攝自臉書）

