金鐘獎／客家劇《星空》連5拉5超猛！勇奪5技術獎　網嚇：金鐘大谷翔平

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日盛大登場，《星空下的黑潮島嶼》堪稱技術類最大贏家，連續奪下造型設計、美術設計、視覺特效、節目燈光、節目攝影獎，讓網友直呼：「太扯了！」

《星空下的黑潮島嶼》這次一連橫掃5大技術類獎項，包括造型設計、美術設計、視覺特效、節目燈光、節目攝影獎，連5拉5的驚人成績讓PTT傻眼直呼，「可以這樣得了又得嗎」、「太強了吧」、「剪輯沒入圍，不然就要連六了」，還有網友戲稱：「根本是金鐘60的大谷翔平！」

▲戲劇類節目造型設計獎得主姚君、王嘉瑩／星空下的黑潮島嶼。（圖／三立提供）



▲戲劇類節目美術設計獎得主賴勇坤、何景意、尤稚儀、發哥【陳新發】／星空下的黑潮島嶼 。（圖／三立提供）



▲戲劇類節目視覺特效獎得主林奇鋒、謝惠琪、文永翔、盧冠松、李哲誠、黃美青、林佩潔／星空下的黑潮島嶼。（圖／三立提供）

▲戲劇類節目燈光獎得主陳冠廷、小旭【陳彥碩】（未到）、何承偉／星空下的黑潮島嶼。（圖／三立提供）

▲戲劇類節目攝影獎得主裴佶緯、宋文忠／星空下的黑潮島嶼。（圖／三立提供）

客家電視的《星空下的黑潮島嶼》總共入圍16項大獎，成為戲劇類的最大贏家，集結王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等眾多男星現身飆戲，堪稱是2025最MAN台劇。聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義，劇情深刻且感人。