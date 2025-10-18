直擊／BLACKPINK「8項周邊」賣完！粉錘還可買　粉絲驚：排比Lady gaga長

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK睽違2年展開最新巡演「DEADLINE」，高雄站於世運舉辦，18日準備開演首日，《ETtoday》直擊販賣周邊的攤位現場還是擠滿人潮，每位粉絲都被熱到滿臉通紅，甚至有歌迷看到隊伍驚呼「這排得比Lady gaga長」，截至目前已有8項周邊賣完，不過，最重要的手燈還可以買。

▲▼BLACKPINK 8項周邊賣完了。（圖／記者吳睿慈攝）



BLACKPINK即將開唱，周邊商品也掀起熱烈搶購潮，主辦從18日一早10點先開放給VIP購買，11點才是一般民眾購買，直到下午5點，已經有8項周邊絲巾、吊飾、袋子等賣完，不過人氣商品手燈（粉錘）則是還有現貨，隊伍繞得極長、幾乎不見底，還有粉絲驚呼「排得比Lady gaga長」。

▲BLACKPINK現場還能買手燈。（圖／記者吳睿慈攝）



BLACKPINK演唱會場館人潮超旺，粉絲精心打扮到場，許多人都穿著象徵色「粉色」、「黑色」來參加盛會，更有一家7口出動，妹妹、爸爸、媽媽揪親戚們齊追星，現場也有粉絲跳著舞蹈挑戰，場面很熱鬧。

▲BLACKPINK粉絲聚集拍手燈。（圖／記者吳睿慈攝）



主辦單位也特別祭出流動式廁所應對人潮，現場更設置多樣小吃攤位，約莫35家餐飲到場，從美式餐點必勝客、肯德基到美食 刈包、油飯、炭烤、拔絲地瓜、滷味、烤小捲、英式奶茶、日式炒麵、三明治、鐵板燒、炸雞、漢堡、牛排、韓式熱狗堡等美食應有盡有，粉絲不用擔心會在場館尋無食物果腹。