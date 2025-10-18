婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　首露面鬆口：她跟我們道歉

記者蔡琛儀／台北報導

婁峻碩日前無預警在社群網站宣布換掉相識超過10年的經紀人，讓大批粉絲為之震驚，老婆焦凡凡事後被粉絲問到原因，在IG表示若沒共識或信任破裂就分開，「合則聚不合則散，其他都不會變，大家都辛苦，各自安好。」一番話讓網友紛紛猜測內情不單純，今（18日）婁峻碩擔任廚具一日店長活動，終於露面回應了。

▲▼婁峻碩露面出席活動，並回應與前經紀人的事。（圖／記者蔡琛儀攝）

婁峻碩被問到此事，表示做出這個決定很突然，僅花了3天時間，自己也相當傷心難過，不過念在跟對方也是十幾年交情，「所以我也不想要多講她什麼 ，然後她（經紀人）私下也有跟我們道歉。」更不忘祝福對方：「其實我也祝福她未來可以非常的順利。」

至於是否真的牽扯到「AB合約」問題？婁峻碩笑說：「你們（指媒體）不是跟她也很熟，可以去問她。」但坦言前經紀人確實做了傷害彼此信任的事情，「我覺得就是一些工作上的誠信 ，但對人的信任感...我覺得還好啦 ，就像偉晉講的，家家都有本難念的經，我覺得就是合則聚，不合則散。」目前經紀工作則由親妹妹暫時先接手處理。

▲婁峻碩大讚老婆焦凡凡擁有好手藝。（圖／德國雙人ZWILLING提供）

最近陳零九推出新歌，似有復出之意，被問到五堅情合體是否也有望，婁峻碩則表示：「目前五堅情是沒有沒有付出的計劃，但什麼時候會有其實也說不準，我覺得就是看看吧，而且現在大家都有自己的計劃，有自己事情要做。」近期老婆焦凡凡已進入穩定孕期，性別也已知道，但目前仍保密到家，婁峻碩笑說現在因自己工作忙，大多是喜愛料理的焦凡凡下廚準備宵夜給他吃，甚至連婁家祖傳麵疙瘩的風味都能完美複製。