安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

第60屆節目類金鐘獎於10月17日在台北流行音樂中心盛大舉行，《同學來了》的阿Ken、安心亞入圍「綜藝節目主持人獎」，雖然兩人最後落敗，但稍早女方在社群網站上發文，曬出合照中，有一張摸肚照以及甜蜜對視照，讓大批網友都相當驚喜，紛紛留言「要公開了嗎？」

安心亞稍早在社群網站上發文，寫下「我最有才華的搭檔Ken哥，昨晚沒能一起上台，今天一定要上台喔」，並分享一系列兩人合照，除了雙方甜蜜對視之外，還有一張阿Ken蹲下撫摸她肚子的照片，讓許多網友驚喜直呼「懷孕了嗎？」、「終於要公開了嗎」、「終於換你們了？」

對此，安心亞透過經紀人回應「當然沒有懷孕」，但對於她與阿Ken的關係則沒有正面回應。昨（17）晚的典禮上，主持人Lulu脫口：「我想要問一下兩位，馬上就要頒獎了，你們覺得交往...啊不是，得獎的機率有多少嗎？」沒想到阿Ken秒回「百分之百」，讓大批網友都暴動了。

