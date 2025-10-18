陶晶瑩金鐘落空「心聲全說了」！出道35年…實際囧境曝：憂被取代

記者潘慧中／綜合報導

陶晶瑩在第60屆節目類金鐘獎以《虎姑婆和他的朋友》首度入圍「兒童少年節目主持人獎」，由於與獎項擦身而過，她18日在社群網站發文吐露心聲，「昨天沒能說的話，在這裡說。」

▲陶晶瑩今年與金鐘獎擦身而過。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）



陶晶瑩有感而發地說，身為一名職業婦女，長年面臨工作與家庭兩難的壓力，「上班時擔心趕不上接孩子煮飯、帶孩子時憂慮工作機會被取代⋯⋯」，這不只是單純的天人交戰，「也是實際面對的囧境。」

▲▼陶晶瑩17日亮麗出席。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）



陶晶瑩坦言，她當年選擇把更多時間投入陪伴孩子，「或許因為我覺得這兩個孩子太獨特，所以我偏愛帶孩子多一點。」而陪伴一對兒女成長的時光並沒有浪費，「他們教我許多孩子不同的視野和思考方式、讓我更理解孩子的語言，所以、能入圍兒少節目主持人、決非偶然。」

▲陶晶瑩還帶著兒子一起亮相。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）



雖然本屆金鐘獎並未抱回獎座，但陶晶瑩已心滿意足，「我帶著一個會幫忙工作人員買晚餐、會端椅子給哥哥姐姐坐的好兒子，雖然他自己很緊張、但卻不斷鼓勵我，得子如此、夫復何求。」

陶晶瑩IG全文：

另外，謝謝昨晚的團隊，很多人都說妝髮美、造型時尚、珠寶大氣；也謝謝久明替我做潔比爾，臉好亮好水，謝謝你們的魔法。