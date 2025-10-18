韓星全被罵！《W Korea》宣導乳癌淪為酒局　5位大咖暖舉反被讚爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓雜誌《W Korea》日前迎來20週年，並舉辦慈善晚宴，活動宗旨是希望透過社群、明星等有號召力的名人宣導乳癌防治，怎料，整場活動最後淪為藝人派對，歌手朴載範甚至在台上大唱〈MOMMAE〉，遭批很不適合作為乳癌防治的歌單，引起韓網反彈聲浪，出席明星幾乎無一倖免、全被罵翻。但唯獨朴恩斌、邊佑錫、IVE的Rei以及ILLIT的沅禧與慜柱，5人被點名稱讚還有自覺，好感度大大提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《W Korea》以宣導乳癌為由舉辦慈善晚會，當天眾星雲集，最後卻淪為藝人間的派對，在韓網被罵爆。（圖／翻攝自Newsen）



《W Korea》所舉辦的乳癌慈善晚宴風波越演越烈，其中包含朴載範在台上熱唱〈MOMMAE〉、aespa成員Karina在主辦單位安排下跳著近期流行的性感舞蹈Challenge，以及Giselle走路踉蹌被外界解讀為喝醉，活動本意在於宣導乳癌防治，大部分明星卻都沒有提及相關議題，淪為藝人間交流的晚會，遭到韓網大肆批評，雖然主辦方咎責最大，但出席的藝人也跟著被罵爆。

▲邊佑錫特地在胸前別上粉紅色的花響應活動宗旨，小細節獲得稱讚。（圖／翻攝自Newsen）



在眾多批評聲浪之中，唯獨朴恩斌、邊佑錫、IVE的Rei以及ILLIT的沅禧與慜柱受到韓媒大力稱讚，邊佑錫當天出席晚宴的裝扮，特地在胸前別上了粉色的花朵，響應乳癌防治主題，ILLIT的沅禧與慜柱在表演結束後，主動提及「能夠出席這個場合感到榮幸，希望關於健康的議題影響力能夠更廣泛地傳開來」，同時宣傳「不要忽視任何小的徵兆，請大家都從健康檢查開始」。

▲IVE的Rei以及ILLIT都有藉自身力量宣傳「記得自我檢測」的觀念。（圖／翻攝自IVE Rei IG、韓網）



IVE的Rei更透過自身經歷分享：「雖然是不同的話題，但我也曾經生病過，受到痛苦的人都是一樣的，希望社會對疾病的認識變得更好，我昨天還特地學習了相關知識再去參加。」演員朴恩斌則是提早離開現場，但在回程路上開啟直播，響應活動宗旨：「這是場每年都會舉辦乳癌認知提升的公益活動，能夠參與並觀賞非常有意義，現在正準備回家。」

▲慈善晚宴淪為酒局，朴恩斌提早離席，但她不忘打開直播呼籲活動宗旨。（圖／翻攝自朴恩斌IG）



雖然出席藝人幾乎被罵翻，但還是有明星真正關心活動，朴恩斌、邊佑錫、IVE的Rei以及ILLIT的沅禧與慜柱的舉止也獲得韓網稱讚，並表示「好感度更提升了」、「覺得這幾位藝人好棒」。