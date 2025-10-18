快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

記者陳芊秀／綜合報導

39歲香港男星陳偉霆官宣得子！他18日與大陸超模何穗雙雙曬出超音波照，兩人過去傳戀情更曾爆出分手傳言，原來已經育有一子拋出震撼彈。

▲陳偉霆曬超音波照，與何穗官宣得子。（圖／翻攝自微博）

▲陳偉霆、何穗發文「爸爸媽媽還有他」，公開何穗懷孕到生子的照片。（圖／翻攝自微博）



陳偉霆在大陸娛樂圈的人氣極高，曾以年收入高達1.2億人民幣進入富比士中國名人榜，與多名女星和模特有過緋聞，包括巴西模特和迪麗熱巴，但本人並未公開承認，2020年與超模劉雯鬧出烏龍緋聞，2021年爆出其實是與小3歲的何穗交往，被拍到兩人共同回到陳偉霆的住處，並共度數日，但2023年傳出因對結婚進度沒共識而分手。相隔2年兩人宣布生子，在此之前，何穗因清空微博曾傳出秘婚消息。

▲何穗懷孕生子，與陳偉霆戀情全程保密。（圖／翻攝自微博）

而陳偉霆主演陸劇《老九門》爆紅，近期與趙露思合作都會劇《許我耀眼》創下高收視，戲外宣布升格當爸，堪稱雙喜臨門。

陳偉霆經紀人霍汶希在陳偉霆微博留言：「一路走來，你的努力和真誠大家都有目共睹。很開心也終於見證你進入人生新階段，為你高興！祝福你們一家人平安喜樂！」



