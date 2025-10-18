大S剛入夢！「她依然閃耀」夢境被許維恩畫下來了 吳佩慈反應曝

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）2月離世後，17日首度公開露面的小S（徐熙娣）不只淚灑舞台，觀眾看了也無一不動容。在這當中，許維恩還在18日凌晨透露，其實前陣子夢到了大S，並畫下夢境，再度逼哭一票網友。

▲許維恩畫下夢到大S的夢境。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



小S奪下綜藝節目主持人獎後，圈內友人許維恩火速發文送上祝福，「恭喜S姐，贏得最佳主持人獎！」她替好友感到開心之餘，也提到已離世的大S（徐熙媛），相信對方依然在天上守護著家人，「另一邊的大S姐，一定也會為妳感到無比驕傲與開心。」

▲吳佩慈在許維恩的貼文下留言。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



許維恩深信大S一定永遠都在，「在另一個時空裡閃耀著光芒，繼續照耀、守護著妳。」她感性地說，大S肯定是勇敢又真實的靈魂，「因為那裡的她，依然閃亮耀眼、自由飛揚。我相信她一定用著魔幻的力量，溫柔地照顧她最愛的家人與朋友。」

▲▼大S 2月離世後，小S 17日首度公開露面。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛、記者周宸亘攝）



許維恩還特地手繪一幅畫送給小S，「前陣子的某一天夢到她的時候的樣子，雖然我畫得不太好，但我想表達大S姐在另外一個時空的感覺，一定是很自在、很寬敞、很舒服也很愉悅。」