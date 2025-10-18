小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎圓滿落幕，小S、派翠克以《小姐不熙娣》成功奪下「綜藝節目主持人獎」，成為整場典禮最催淚畫面，台上台下跟著哭一片。兩人稍早現身慶功宴，獲得全場歡呼，小S不改幽默本色，首訪時曝後台幕後花絮，表示見到Lulu竟忍不住問，「我有問Lulu漢典GG到底大不大。」超直白的問題讓全場噴笑。

▲小S、派翠克出席慶功宴。（圖／記者周宸亘攝）

小S在後台除了淚崩大哭，也見到許久未見的好友，透露碰到Lulu有上前跟她打招呼，「我有問她很重要的問題，我說恭喜，然後問『漢典GG大嗎』。」而Lulu聽到後則愣了一下回小S「堪用、堪用」，後來小S又遇到陳漢典轉而跟他說了這件事，「他們夫妻真的很相愛，陳漢典也回我『堪用、堪用』。」小S接著笑說：「因為陳漢典在我心中是一個很中性的人，沒想到她竟然會愛上一個女生還結婚，真的很出乎意料。」

▲小S逼問陳漢典尺寸。（圖／記者周宸亘攝）

不過問到是否會出席兩人的婚禮，她則回應，「婚禮我不會去，因為我又要再結食，去的女明星都是紙片人，你有沒有看到Lulu有多薄？」至於禮金？小S則鬆口包1萬6，「我跟他交情還好，而且小孩讀書很花錢。」另外，日前傳出她傳與吳宗憲產生嫌隙，但在金鐘舞台兩人互動如常，小S也說吳宗憲很溫暖還有鼓勵她。