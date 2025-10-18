金鐘獎／小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎圓滿落幕，小S、派翠克以《小姐不熙娣》成功奪下「綜藝節目主持人獎」，成為整場典禮最催淚畫面，台上台下跟著哭一片。兩人稍早現身慶功宴，獲得全場歡呼聲，談及心情，小S收拾好情緒表示，「我剛剛下台走進化妝間就崩潰大哭很久，我現在就是時而ok、時而崩潰大哭，但這就是很正常的反應。」

▲小S、派翠克出席慶功宴。（圖／記者周宸亘攝）

小S奪獎最想獻給媽媽，被問到媽媽事後有無傳訊，她又哽咽說，「我媽留了3通語音說，『寶貝謝謝妳記得我心中有一個洞，妳把她填滿了』，因為剛好每個星期六都會全家人聚在一起吃飯，跟我的姐夫，我真的很愛你，他一直很支持我和我姊，所以明天是家人的慶功宴。」具俊曄也同時有傳訊祝福她，讓她相當感恩。

▲小S忍不住盈眶。（圖／記者周宸亘攝）



小S也坦言在台上場的歌就是想對大S說的話，「未來的路可能會很辛苦，但我們絕不回頭，這也是大家想跟我說的話，就是出來吧，I TRY。」被問到現在還有未完成的事情？她則說，「其實我姊夫除了每天去金寶山陪我姊吃飯之外，他每天都會畫我姊的畫像，滿屋子都是我姊，不知道能不能有一天辦一個畫展。」