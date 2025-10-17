金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇

記者張筱涵／綜合報導

在大S（徐熙媛）離世後，小S（徐熙娣）便沒有再公開露面，直到今（17日）第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮，她和《康熙來了》的搭檔蔡康永一同擔任《綜藝節目獎》和《綜藝節目主持人獎》的頒獎嘉賓。

▲小S今天被說很像大S。（圖／金鐘獎官方提供、翻攝自IG）



小S一登場，可見她的身材和臉蛋相較前陣子豐腴了一些，過去她和大S的長相常常被說兩人都有各自的特色，且長得不像，但今天她的一舉手一投足，不管是吐槽、大笑、落淚、哽咽還是唱歌時，被網友說「圓潤了一點，變得像大S」、「笑起來真的好像大S」、「這樣好像大S喔」、「完全是熙媛」。

▲網友直呼小S今天很多畫面都像大S。（圖／翻攝自臉書）

另外，小S以《小姐不熙娣》奪綜藝節目主持人獎時，感性說道：「姊，謝謝妳，要不是妳當時鼓勵我，我可能不會再重回主持圈，但是這個獎，抱歉，我沒有要獻給妳，我要獻給我媽！因為我媽說……」說到這裡，她忍不住激動落淚：「因為我媽說她心裡有個很大的洞，她說如果我今天得獎的話，她或許那個洞或許會被填滿一點，所以媽，這個獎獻給妳，妳把這個獎跟珊珊的照片放在一起，我相信妳的洞很快就會被填起來，還有謝謝我的搭檔派翠克，你真的很棒。」

今天也讓許多人想念《康熙來了》的老搭檔，也期待小S再度回歸主持棒，帶給眾人歡笑與感動。

