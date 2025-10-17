ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
炎亞綸甜點品牌發聲！撇「日期造假」
雲端發票中獎通知信「藏2陷阱」
BLACKPINK今晚抵高雄！班機時間曝
蔡康永 小S 潘迎紫 劉家榮 梁世燦 卜陽 周杰倫 千千

金鐘獎／一場表演勾勒出「一堂台灣電視的發展史」

文／記者許逸群

第60屆節目金鐘獎的開場，主持人Lulu黃路梓茵以一場精心策劃的「大娛樂家 」表演，透過跨世代的經典串燒，成功勾勒出台灣綜藝節目近半世紀的記憶光譜。這場結合了懷舊與創新的演出，不僅展現了台灣綜藝的深厚底蘊，也見證了新生代主持人承先啟後的關鍵力量。

▲▼第60屆金鐘獎開場演出。（圖／三立提供）

▲第60屆金鐘獎開場演出「大娛樂家」。（圖／三立提供）

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞

「電視萬花筒」的時光膠囊：回到綜藝黃金歲月

當Lulu重現了「電視萬花筒」的經典橋段時，彷彿開啟了一道通往時光隧道的任意門。映入眼簾的是1970年代的《歡樂假期》，作為台灣電視綜藝節目的啟蒙，它象徵著那個純真而美好的年代，觀眾在黑白或彩色電視前，共享著簡單卻溫馨的歡樂時光。

▲▼第60屆金鐘獎開場演出。（圖／三立提供）

▲▼Lulu重現許多經典節目的橋段。（圖／三立提供）

▲▼第60屆金鐘獎開場演出。（圖／三立提供）

一連串的演出中，穿插著1986年《鑽石舞台》、1984年的《黃金拍檔》，甚至邀請到「董月花」本尊上台互動時，全場響起了如雷掌聲，將現場氣氛推向另一高潮。1987年的《天天開心》，則是以其濃郁的台味和本土特色，深植台灣觀眾心中，許久不見的「福州伯」更是登台現身！

新舊交織的綜藝記憶串流：從經典到潮流的進化

Lulu的「大娛樂家」並非僅止於懷舊，她以一連串的節目名稱串燒，將台灣綜藝的記憶光譜從過去延伸到現在，勾勒出台灣綜藝節目近30年的發展脈絡。從《超級星期天》的開創性單元「超級比一比」，到《我猜我猜我猜猜猜》的青春活力與創意互動，這些節目陪伴著不同世代的觀眾成長，成為他們共同的記憶符碼。

▲▼第60屆金鐘獎開場演出。（圖／三立提供）

▲▼許效舜的「福州伯」；檳榔姐妹花曹蘭與姚黛瑋。（圖／三立提供）

▲▼第60屆金鐘獎開場演出。（圖／三立提供）

進入新世紀，Lulu更將目光投向了更具生活化和專業化的綜藝節目，例如她本身參與主持的《綜藝大熱門》，以及長青節目《綜藝大集合》，則代表著當代綜藝節目在內容與形式上的多元發展。此外，從《超級星光大道》引爆的歌唱選秀熱潮，到《聲林之王》的專業音樂競技，這些節目不僅是娛樂，更是造星的搖籃。

這段從1970年代跨越到當代的串燒演出，清晰地展現了台灣綜藝節目如何隨著時代變遷，不斷進化與轉型。從早期的歌舞秀、短劇表演，到後來的益智遊戲、真人秀、專業競技，綜藝節目的內容與製作模式不斷推陳出新，以滿足不同世代觀眾的口味。這不僅是一場精彩的綜藝秀，更是一堂生動的台灣電視發展史課。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金鐘獎金鐘60典禮金鐘60第60屆金鐘獎2025金鐘獎lulu

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

4分鐘前0

61歲視帝移居廣東…突現身遊樂園Cosplay重現經典　大喊：吃屎吧

5分鐘前0

金鐘獎／羅時豐賣命唱跳15首！跳女團舞一票藝人傻眼　網笑倒：台版JYP

18分鐘前0

金鐘獎／揭密《夜市王》總導演李伯恩！　全能創作「三金都曾入圍過」

33分鐘前51

金鐘獎／王世堅來了！邰智源「披頭散髮」神模仿全笑翻　網一面倒讚爆

35分鐘前52

44歲孫淑媚西裝裡面「只穿深V Bra」　真實狀態被讚：根本韓女團

35分鐘前20

金鐘獎／《夜市王》奪創新獎！董事長激動感謝：沒有夜市老闆，沒有《夜市王》

47分鐘前20

金鐘獎／得獎人緊張到拿不住獎！阿達「全程高舉」幫拿90秒　網讚爆

1小時前40

金鐘獎／阿達上台被問Lulu尷尬結巴！　台下陳漢典「大器反應」被拍

1小時前30

LIVE／BLACKPINK今晚包機降落小港！　《ETtoday》準時直播

1小時前21

金鐘獎／小S表妹現身開唱！曾奪金曲歌后　4卡司飆唱老歌變大型KTV

