金鐘獎／一場表演勾勒出「一堂台灣電視的發展史」

第60屆節目金鐘獎的開場，主持人Lulu黃路梓茵以一場精心策劃的「大娛樂家 」表演，透過跨世代的經典串燒，成功勾勒出台灣綜藝節目近半世紀的記憶光譜。這場結合了懷舊與創新的演出，不僅展現了台灣綜藝的深厚底蘊，也見證了新生代主持人承先啟後的關鍵力量。

▲第60屆金鐘獎開場演出「大娛樂家」。（圖／三立提供）

「電視萬花筒」的時光膠囊：回到綜藝黃金歲月

當Lulu重現了「電視萬花筒」的經典橋段時，彷彿開啟了一道通往時光隧道的任意門。映入眼簾的是1970年代的《歡樂假期》，作為台灣電視綜藝節目的啟蒙，它象徵著那個純真而美好的年代，觀眾在黑白或彩色電視前，共享著簡單卻溫馨的歡樂時光。

▲▼Lulu重現許多經典節目的橋段。（圖／三立提供）

一連串的演出中，穿插著1986年《鑽石舞台》、1984年的《黃金拍檔》，甚至邀請到「董月花」本尊上台互動時，全場響起了如雷掌聲，將現場氣氛推向另一高潮。1987年的《天天開心》，則是以其濃郁的台味和本土特色，深植台灣觀眾心中，許久不見的「福州伯」更是登台現身！

新舊交織的綜藝記憶串流：從經典到潮流的進化

Lulu的「大娛樂家」並非僅止於懷舊，她以一連串的節目名稱串燒，將台灣綜藝的記憶光譜從過去延伸到現在，勾勒出台灣綜藝節目近30年的發展脈絡。從《超級星期天》的開創性單元「超級比一比」，到《我猜我猜我猜猜猜》的青春活力與創意互動，這些節目陪伴著不同世代的觀眾成長，成為他們共同的記憶符碼。

▲▼許效舜的「福州伯」；檳榔姐妹花曹蘭與姚黛瑋。（圖／三立提供）

進入新世紀，Lulu更將目光投向了更具生活化和專業化的綜藝節目，例如她本身參與主持的《綜藝大熱門》，以及長青節目《綜藝大集合》，則代表著當代綜藝節目在內容與形式上的多元發展。此外，從《超級星光大道》引爆的歌唱選秀熱潮，到《聲林之王》的專業音樂競技，這些節目不僅是娛樂，更是造星的搖籃。

這段從1970年代跨越到當代的串燒演出，清晰地展現了台灣綜藝節目如何隨著時代變遷，不斷進化與轉型。從早期的歌舞秀、短劇表演，到後來的益智遊戲、真人秀、專業競技，綜藝節目的內容與製作模式不斷推陳出新，以滿足不同世代觀眾的口味。這不僅是一場精彩的綜藝秀，更是一堂生動的台灣電視發展史課。