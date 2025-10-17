金鐘獎／Lulu、陳漢典後台閃爆「全程緊牽手」　吳宗憲放話：得獎三人互親

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，原本不會一起走紅毯的Lulu、陳漢典以及吳宗憲率先登場，準新婚夫妻首度在鏡頭前放閃，掀起全場歡呼。稍早，三人來到後台受訪，陳漢典全程緊牽Lulu的手，一路陪伴愛妻，被現場媒體拱接吻，Lulu先說；「上台再親。」吳宗憲接著表示：「如果我們上台領獎，這個避無可避，我們三個互親，你們兩個也沒吃虧。」讓小倆口也只好答應，可以互親卵臉頰，場面相當爆笑。

▲▼Lulu、陳漢典後台超放閃。（圖／記者孟育民攝）

吳宗憲已經多年沒走紅毯，今年金鐘60特別陪伴Lulu、陳漢典，他笑說：「我有一半的身體跟靈魂在藝能界以外。」不過，他認為今年60屆意義重大，所以不管如何都要出席，也喊話希望得獎，並沒有要禮讓其他入圍者。

而Lulu身穿香檳金合身禮服性感現身，一頭金色男孩頭又盡顯帥氣俐落，美背完全露出，老公陳漢典貼心陪同，小心攙扶著穿著超高跟鞋的老婆，吳宗憲也以現身陪同，「我已經拿到最大獎，就是最愛我的爸爸、最愛我的老公。」陳漢典也感動告白：「我主持12年來最大的獎就是黃路梓茵！」Lulu立刻牽起老公的手，閃瞎一票觀眾。



