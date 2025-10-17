金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

記者田暐瑋／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。蔡康永和小S原訂在金鐘獎上合體頒發獎項，但當Lulu一介紹頒獎人時，只有蔡康永出場，讓網友一陣錯愕，但蔡康永致詞後，小S從台後緩緩走出來，讓全場瞬間淚崩。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金鐘獎頒獎人，蔡康永、小S。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



蔡康永獨自出場時，所有人一度以為小S仍難走出傷痛缺席，但蔡康永隨即說道：「我最好的搭檔小S，在失去了大S以後，消失了很長一段時間，在這段時間我跟很多人一樣想念她，我跟很多人一樣，想念她也關心她，我沒有辦法想像這段時間，她內心所承受的痛苦，在我心目中，她是獨一無二的，即使如此，她也跟我們每一個人一樣，遇到了人生重大的失去，只好學習去面對，所以無論如何我希望今天晚上，我們可以一起給他一些力量，我希望今天晚上我可以跟你們一起，重新看到小S臉上的笑容。」

▲金鐘獎頒獎人，蔡康永、小S。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

小S身穿黑色禮服從後台緩緩走出，背景音樂播著ASOS的〈十分鐘的戀愛〉，她摀著嘴邊哭邊走出來，和蔡康永抱再一起努力平復心情，蔡康永好奇她為何消失了這麼久，會選在金鐘獎重新出現，她回道：「因為我和我姊，是世界上最了解彼此的人所以我知道，她一定希望我今天出席，為了讓我媽記得，雖然我姊不在了，但是還有我在。」

▲金鐘獎頒獎人，蔡康永、小S。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞

蔡康永接著問了第二個問題，「你希望我們認為你已經振作起來了嗎？」小S表示：「其實我也不知道，怎麼樣算是振作起來，因為我現在其實心還是空空的，然後當我無助的時候，還是很想打電話給大S，可是因為我的家人，還有我的朋友，給我很多力量，所以我覺得那是我今天可以站在這裡的原因。」

▲金鐘獎頒獎人，蔡康永、小S。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）