10月20日星座運勢／牡羊座遇美麗邂逅　雙子座資金周轉順利

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：努力鞭策自己

感情：祈求可以過關

財運：財富投資得當

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：達到完美程度

感情：熱情追求對方

財運：資金周轉順利

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：雙子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：放鬆心情工作

感情：注意計畫生變

財運：投資自我判斷

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：金牛

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：進行改善工作

感情：當個聰明情人

財運：遇見合適夥伴

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：天蠍

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：幫住別人賺錢

感情：助人為樂善報

財運：大好光明時刻

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：錯誤當中學習

感情：溫暖你我之心

財運：買到折扣商品

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：獅子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：尊重他人專業

感情：新的關係開始

財運：獲利開始豐盛

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：改變你的想法

感情：微笑待人友善

財運：可以主動投資

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：推動企業建設

感情：眼神征服情人

財運：創造工藝價值

幸運色：紅色

貴人：獅子

小人：天秤

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：立下近期目標

感情：意外美麗邂逅

財運：找到最佳機會

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：工作回饋改善

感情：迎合對方母親

財運：建立財務基礎

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：射手

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：加班完成專案

感情：派對遇到戀情

財運：網路發展門路

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：雙魚

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

選單收合