10月20日星座運勢／牡羊座遇美麗邂逅 雙子座資金周轉順利
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：努力鞭策自己
感情：祈求可以過關
財運：財富投資得當
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：達到完美程度
感情：熱情追求對方
財運：資金周轉順利
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：放鬆心情工作
感情：注意計畫生變
財運：投資自我判斷
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：進行改善工作
感情：當個聰明情人
財運：遇見合適夥伴
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：幫住別人賺錢
感情：助人為樂善報
財運：大好光明時刻
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：錯誤當中學習
感情：溫暖你我之心
財運：買到折扣商品
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：尊重他人專業
感情：新的關係開始
財運：獲利開始豐盛
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：改變你的想法
感情：微笑待人友善
財運：可以主動投資
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：推動企業建設
感情：眼神征服情人
財運：創造工藝價值
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：立下近期目標
感情：意外美麗邂逅
財運：找到最佳機會
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女
獅子座 ♌
工作：工作回饋改善
感情：迎合對方母親
財運：建立財務基礎
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：射手
射手座 ♐
工作：加班完成專案
感情：派對遇到戀情
財運：網路發展門路
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
