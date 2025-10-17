金鐘獎／小S淚唱大S寫的歌！　「姊，妳不在的人生真的很辛苦」

記者張筱涵／綜合報導

《康熙來了》的小S（徐熙娣）和蔡康永是最後兩個獎項的頒獎人，當小S走到台上時，全場響起熱烈的掌聲，除了歡迎也是希望能夠帶給她力量，許多台下的人和電視機前的觀眾也都忍不住流淚。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

小S被問到若要藉這次機會向大S（徐熙媛）說幾句話，可能會說得太長，因此選擇以由大S作詞的歌曲來敘述：「現在聽起來會很像是她想對我說的話。」接著，她開始演唱〈姐妹情深〉，深情演唱完「徐熙媛、徐熙娣，最親愛的姐妹，不怕苦不怕難，緊握了雙手，未來要走的路，雖然（也許）會有些辛苦，我們絕不回頭往前走」後，她緊握拳頭為自己打氣喊道：「姊，雖然妳不在的人生真的很辛苦，但是我會一定會往前走的，I Love You.」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡康永、小S擔任第60屆節目類金鐘獎頒獎嘉賓。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



蔡康永則上前緊握小S的手，充滿情感與鼓勵地說「妳做到了」，而相伴兩姊妹許久的他也忍不住哭泣，他自己也笑說：「我主持過這麼多頒獎典禮，我都沒看過頒獎人哭的，哈哈哈哈。」小S也是馬上接話，再現《康熙來了》的神默契。

蔡康永也趁這次機會感謝《康熙來了》支持者：「《康熙來了》已經滿10年了，在這10年當中，我聽說還是有些人在罐頭筍絲以及土豆麵筋之外，選擇《康熙來了》陪他們吃泡麵，我們覺得很榮幸，我們也很榮幸金鐘獎依然找我們來頒獎。」

▲小S的回歸以及對大S的喊話，讓眾人都相當感動。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞