ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

炎亞綸甜點品牌發聲！撇「日期造假」
雲端發票中獎通知信「藏2陷阱」
BLACKPINK今晚抵高雄！班機時間曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡康永 小S 潘迎紫 劉家榮 梁世燦 卜陽 周杰倫 千千

金鐘獎／揭密《夜市王》總導演李伯恩！　全能創作「三金都曾入圍過」

記者張筱涵／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮中，《夜市王》勇奪「節目類節目創新獎」，節目總導演李伯恩憑藉獨特創意與實驗精神脫穎而出。這位跨界創作者，從舞台到幕後都展現非凡實力，不僅是創作歌手出身，更是導演與編創全能人才，值得一提的是，他曾入圍金曲獎、金馬獎與金鐘獎，成為少數跨足三金的全方位創作者。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲▼《夜市王》在高雄進行總冠軍賽，阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、乾乾接受媒體訪問。（圖／緯來提供）

▲《夜市王》獲得第60屆金鐘獎節目類節目創新獎。（圖／緯來提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李伯恩早年以創作型歌手身分出道，2007年參加第三屆《超級星光大道》，以自創曲〈真心話大冒險〉在23秒內過關，幽默模仿王偉忠的表演令人印象深刻，之後與好友阿達組成「自由發揮」，推出多張專輯，作品風格詼諧又具創意。

▲▼ 梁文音開唱大秀腹肌，自由發揮擔任嘉賓助陣。（圖／環球音樂提供）

▲李伯恩和阿達曾組音樂團體自由發揮。（圖／環球音樂提供）

「自由發揮」陸續以《自由發揮》與《電影原聲帶》入圍第22與第23屆金曲獎，2013年以〈打電影〉入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。李伯恩也逐漸轉往幕後，執導多支MV，包括蘇打綠、陶喆、蕭敬騰、王心凌、梁文音、吳建豪等人的作品，曾以〈自拍〉入圍第26屆金曲獎最佳音樂錄影帶獎，實力備受肯定。

李伯恩2024年與謝乾乾聯手參與緯來電視台節目《夜市王》，節目以台灣夜市文化為主題，融合真實互動、地方人情與創意競賽元素，打破傳統綜藝框架，最終拿下金鐘獎節目創新獎。

回顧李伯恩的職涯，從音樂創作到影像導演，從金曲、金馬到金鐘，能唱、能導、能製作，他以創作熱情和不斷實驗的精神，在華語娛樂圈寫下屬於自己的傳奇篇章。

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞

▲▼《夜市王》舉辦發布會，美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘、緯來董事長李鐘培、製作人謝乾乾、導演李伯恩。（圖／緯來電視提供）

▲乾乾和李伯恩是《夜市王》製作人和總導演。（圖／緯來電視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金鐘獎金鐘60典禮金鐘60第60屆金鐘獎2025金鐘獎

推薦閱讀

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

10小時前

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！「10年前的今天，我說了再見」

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！「10年前的今天，我說了再見」

21小時前

維基寫她76歲！潘迎紫霸氣回應：本來就不是嘛　親口回應「真實年齡」之謎

維基寫她76歲！潘迎紫霸氣回應：本來就不是嘛　親口回應「真實年齡」之謎

10/16 17:26

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭　14位故人緬懷惹淚崩

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭　14位故人緬懷惹淚崩

1小時前

粿粿爆婚變撫養權談不攏　范姜彥豐「黑底白字」突轉發7個月前閃照

粿粿爆婚變撫養權談不攏　范姜彥豐「黑底白字」突轉發7個月前閃照

4小時前

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！　《夜市王》獲創新獎

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！　《夜市王》獲創新獎

41分鐘前

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

10小時前

金鐘獎／小S突不走紅毯！派翠克認「已見面」曝她狀況　B2鬆口回歸時間

金鐘獎／小S突不走紅毯！派翠克認「已見面」曝她狀況　B2鬆口回歸時間

2小時前

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

3小時前

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

7小時前

金鐘獎／劉品言紅毯脫口「1+2」疑懷雙胞胎　挺渾圓孕肚真相曝光

金鐘獎／劉品言紅毯脫口「1+2」疑懷雙胞胎　挺渾圓孕肚真相曝光

2小時前

獨家／負債千萬⭢年銷6億成銷售王　男星卻慘遭欠200萬不還：不好講名字

獨家／負債千萬⭢年銷6億成銷售王　男星卻慘遭欠200萬不還：不好講名字

22小時前

熱門影音

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻
溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！

楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！
林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題

林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題
王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊
向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒

向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算

柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算
曾莞婷的金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD

曾莞婷的金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD
爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

《那張照片裡的我們》前導預告

《那張照片裡的我們》前導預告

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

愛雅砸500萬辦婚禮！帥尪瘦20kg　伴娘劉品言穿超辣「要現場找伴XD」

愛雅砸500萬辦婚禮！帥尪瘦20kg　伴娘劉品言穿超辣「要現場找伴XD」

《叫我驅魔男神》幕後花絮

《叫我驅魔男神》幕後花絮

看更多

恭喜獲得免費視訊簽售 #始源

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

61歲視帝移居廣東…突現身遊樂園Cosplay重現經典　大喊：吃屎吧

3分鐘前0

金鐘獎／羅時豐賣命唱跳15首！跳女團舞一票藝人傻眼　網笑倒：台版JYP

16分鐘前0

金鐘獎／揭密《夜市王》總導演李伯恩！　全能創作「三金都曾入圍過」

31分鐘前51

金鐘獎／王世堅來了！邰智源「披頭散髮」神模仿全笑翻　網一面倒讚爆

33分鐘前52

44歲孫淑媚西裝裡面「只穿深V Bra」　真實狀態被讚：根本韓女團

33分鐘前20

金鐘獎／《夜市王》奪創新獎！董事長激動感謝：沒有夜市老闆，沒有《夜市王》

45分鐘前20

金鐘獎／得獎人緊張到拿不住獎！阿達「全程高舉」幫拿90秒　網讚爆

1小時前40

金鐘獎／阿達上台被問Lulu尷尬結巴！　台下陳漢典「大器反應」被拍

1小時前30

LIVE／BLACKPINK今晚包機降落小港！　《ETtoday》準時直播

1小時前21

金鐘獎／小S表妹現身開唱！曾奪金曲歌后　4卡司飆唱老歌變大型KTV

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」
    10小時前2016
  2. 快訊／蔡康永與小S深夜突發文！
    21小時前2018
  3. 維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡
    10/16 17:266
  4. 金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭
    1小時前182
  5. 粿粿爆婚變！范姜彥豐「黑底白字」突轉發7個月前閃照
    4小時前410
  6. 不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！
    41分鐘前102
  7. 《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命
    10小時前346
  8. 小S突不走紅毯！派翠克認「已見面」狀況超狂　B2鬆口回歸時間
    2小時前124
  9. 金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身
    3小時前43
  10. 叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」
    7小時前4819
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合