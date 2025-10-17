金鐘獎／揭密《夜市王》總導演李伯恩！　全能創作「三金都曾入圍過」

記者張筱涵／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮中，《夜市王》勇奪「節目類節目創新獎」，節目總導演李伯恩憑藉獨特創意與實驗精神脫穎而出。這位跨界創作者，從舞台到幕後都展現非凡實力，不僅是創作歌手出身，更是導演與編創全能人才，值得一提的是，他曾入圍金曲獎、金馬獎與金鐘獎，成為少數跨足三金的全方位創作者。

▲《夜市王》獲得第60屆金鐘獎節目類節目創新獎。（圖／緯來提供）



李伯恩早年以創作型歌手身分出道，2007年參加第三屆《超級星光大道》，以自創曲〈真心話大冒險〉在23秒內過關，幽默模仿王偉忠的表演令人印象深刻，之後與好友阿達組成「自由發揮」，推出多張專輯，作品風格詼諧又具創意。

▲李伯恩和阿達曾組音樂團體自由發揮。（圖／環球音樂提供）



「自由發揮」陸續以《自由發揮》與《電影原聲帶》入圍第22與第23屆金曲獎，2013年以〈打電影〉入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。李伯恩也逐漸轉往幕後，執導多支MV，包括蘇打綠、陶喆、蕭敬騰、王心凌、梁文音、吳建豪等人的作品，曾以〈自拍〉入圍第26屆金曲獎最佳音樂錄影帶獎，實力備受肯定。

李伯恩2024年與謝乾乾聯手參與緯來電視台節目《夜市王》，節目以台灣夜市文化為主題，融合真實互動、地方人情與創意競賽元素，打破傳統綜藝框架，最終拿下金鐘獎節目創新獎。

回顧李伯恩的職涯，從音樂創作到影像導演，從金曲、金馬到金鐘，能唱、能導、能製作，他以創作熱情和不斷實驗的精神，在華語娛樂圈寫下屬於自己的傳奇篇章。

▲乾乾和李伯恩是《夜市王》製作人和總導演。（圖／緯來電視提供）