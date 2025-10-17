于朦朧招魂法會現場曝光！孫德榮認「身體不好」強撐祈福：我只想送孩子

記者孟育民／台北報導

大陸男星于朦朧墜亡事件引發高度關注，而曾與他有師徒之緣的資深經紀人孫德榮，日前也大動作替其喊冤，他今（17日）在板橋新月會館舉辦收魂法會，法會全長5小時，除了燒3.6億金紙，更送到場每人魚造型氣球，象徵祝福、帶于朦朧回家。孫德榮稍早被人攙扶抵達會場，受訪時坦言，「我第一次感到心裡很孤單和孤立無援，因為做這件事我不討好，我只是想簡單的送孩子，因為他好像一句爸爸，我不做好像對不起自己。」盼外界不要把他的行為加油添醋。

▲▼孫德榮替于朦朧舉辦法會。（圖／讀者提供）

孫德榮替于朦朧舉辦法會，儀式包括：召靈安魂定魄、誦經祈福回向、破枉死城度靈、釋冤開光解結，現場也有不少粉絲到場參與。孫德榮希望能讓愛徒無罣礙到西方極樂世界，「這次法會如果大家有看完會覺得很有意義，開場我選了粉絲做給于朦朧的紀念歌，那首歌我聽了都很感動，所有媒體講的事情我都有聽，204檔案有說要點燈，所以我們結尾會全場關燈，所有的粉絲把手機的手電筒打開，我們幫于朦朧點燈。」

而原訂現場會放飛120個魚造型氣球，但他說礙於恐犯廢棄物處理法，最後改每人離開時拿一個氣球回家，「每個人擺在家裡的角落，我們一起祝福于朦朧。」

▲▼孫德榮包辦全程法會細項，現場擠滿了粉絲到場。（圖／讀者提供）

孫德榮先前曾發不自殺聲明，他透露其實收到的威脅訊息比較多，「我自己本來就不太出門，一切都安好，只是我身體不太好，我不知道我身體能不能撐完。」他再次強調，自己只是站在家屬的立場，並不想增加別人的煩惱，做完這場法會就不會再發言。