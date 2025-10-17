綠茶爆決裂經紀人！「互寄存證信函」導火線曝光：難道我錯了嗎

▲綠茶經紀人爆出合約爭議，雙方互寄存證信函，關係降至冰點。（翻攝網路）



圖文／鏡週刊

藝人綠茶2023年簽給經紀人凡妮莎，但近日傳出兩人鬧翻，決裂到互不聯絡，甚至互寄存證信函。經紀人指控綠茶私接戲約，綠茶則反擊經紀人一直洽談不到工作，雙方預計今年年底提前結束合約。

一切是因綠茶8月參與製作的電影《懸賞令》，裡頭他跨刀演出拿「友情價」10萬塊，依經紀約應分潤3萬塊給經紀人；現在拿不到錢的經紀人，出面向本刊爆料綠茶不讓她參與處理其中的經紀事務，已經違約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於綠茶則是回應他因參與幕後投資事宜，戲雖然自己也下去演了，但演員約根本還沒簽，所以他說：「酬勞還沒拿到，怎麼給（經紀人）錢？難道我錯了嗎？」綠茶也稱如果拿到了一定會付，但也決定跟經紀人合作就到今年的年底，因為對方都沒幫他談到什麼通告。

回顧《懸賞令》中的綠茶，他曾表示片中要在滿是韓文的台詞，找出以饒富喜感的中文切換呈現，成了出道以來最艱難的任務之一；沒想到也因這片，導致他與經紀人合作關係生變。



更多鏡週刊報導

忘齡戀愛腦／獨家！送房子跳票無所謂 張語芯熱戀60歲Uber司機

敬業滿身傷／獨家！人生40復出凍未條 Energy舊傷陰魂不散

夜店星光淡／獨家！傳熄燈倒數 謝佳見早早斷開夜店副業