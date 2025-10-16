千千PO大片瘀青照！　「深紅紫黑佔半個腿肚」粉絲嚇壞

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber千千以拍攝美食開箱影片走紅，平時除了用心經營頻道之外，私下也不吝嗇透過社群與粉絲分享日常，今（16）日她突然在IG限動PO一張大面積瘀青的受傷照片，畫面曝光後，立刻引發粉絲擔憂。

▲千千。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

透過千千分享的照片可見到，她的右小腿上面有一塊非常大片的瘀青，瘀青的中央，還呈現出破皮般的深紅色，周圍則是大片的紫黑色，範圍幾乎佔據了她半個小腿肚，傷勢看起來相當嚴重。然而，千千用輕鬆的態度來面對這次的意外，並在照片上以自嘲的口吻寫下：「到家才發現黑青變超大哈哈哈。」

▲千千PO大片瘀青照。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

緊接著，過了不久後千千再度透過限動轉發自己的瘀青照，並加上了新的文字，向所有關心她的粉絲解釋右小腿上傷勢的由來。她寫道「怕大家看不到限動的留言，我是姿勢錯誤自己撞到自己唷，沒事的」，接著更幽默地補充提到「我的膝蓋好硬」，似乎是在自嘲撞擊力道之大，同時也強調自己沒事，要粉絲們不用擔心。

▲千千再度發聲報平安。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）