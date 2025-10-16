ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
豬大哥還活著！金馬影展《高雄有顆藍寶石》重現傳奇　翁倩玉隔47年重返大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

金馬影展16日一口氣公布36部華語首映強片與亞洲新銳話題作，超過30位影人已確定出席映後交流。包括《陽光女子合唱團》翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞，以及楊力州的《高雄有顆藍寶石》，回顧藍寶石歌廳二十年閃耀風華，見證豬哥亮、林沖、黃西田、胡瓜、王彩樺等人璀璨舞台故事。

▲《高雄有顆藍寶石》。（圖／金馬影展提供）

▲《高雄有顆藍寶石》見證豬哥亮等人璀璨舞台故事。（圖／金馬影展提供）

多位亞洲導演同樣將攜片訪台。除了泰國名導納瓦波坦榮瓜塔納利的《Human Resource》、馬來西亞名導胡明進的《他叫我狐狸》兩位金馬常客，還有《戀戀奇楠小館》越南導演黎翁勒、《怪鰭物語》南韓導演朴世榮、《轉生進行式》柬埔寨導演李坡連、《老破車》新加坡導演甘龍發、《柔情咖啡屋》印尼導演雷薩拉哈迪安等後起之秀。

本屆金馬影展迎來多部華語強片在此世界首映。《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙結合熱歌勁舞的最新催淚力作《陽光女子合唱團》，力邀睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕，與陳意涵、孫淑媚、安心亞、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮、何曼希聯袂演出歡樂又催淚的女性情誼。

▲《陽光女子合唱團》。（圖／金馬影展提供）

▲《陽光女子合唱團》翁倩玉、陳意涵、孫淑媚、安心亞。（圖／金馬影展提供）

《那張照片裡的我們》由金獎監製湯榮昇聯手新銳導演鄭乃方合導，以戒嚴時期震驚社會的「中壢事件」為背景，集結韓版《那些年，我們一起追的女孩》男星振永，與李沐、宋柏緯共譜難解三角戀。

《想見你》黃金編劇組合簡奇峯、林欣慧，找來知名攝影蔣繼正共同執導的校園懸疑復仇劇《如果我不曾見過太陽》，匯聚曾敬驊、李沐、程予希、江齊等新世代影星，挑戰愛戀禁忌，挖掘犯罪心理，金馬將播映前兩集，讓影迷先睹為快。

▲《如果我不曾見過太陽》。（圖／金馬影展提供）

▲《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、李沐，挑戰愛戀禁忌。（圖／金馬影展提供）
 
《花果飄零》金馬獎最佳導演羅卓瑤與創作夥伴方令正再推新作《霧海微瀾》，橫跨台灣與澳洲兩地拍攝，關注運動後各自漂流的青年世代。身兼新媒體藝術家的蘇匯宇導演入選柏林影展論壇單元的新片《三廳電影》，以東方綜藝秀為包裝，用放肆的黑色幽默，針砭各式主義，搬演教人嘖嘖稱奇的諷刺喜劇。

▲《那張照片裡的我們》。（圖／金馬影展提供）

▲《那張照片裡的我們》戒嚴時期震驚社會的「中壢事件」為背景。（圖／金馬影展提供）
 
多部在金馬搶先面世的華語紀錄片也來勢洶洶。楊力州的《高雄有顆藍寶石》，回顧藍寶石歌廳二十年閃耀風華，見證豬哥亮、林沖、黃西田、胡瓜、王彩樺等人璀璨舞台故事等。消息一出，也讓不少「活派」網有大喊：「我就知道豬大哥還活著！」

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金馬影展陽光女子合唱團翁倩玉陳意涵孫淑媚安心亞豬哥亮高雄有顆藍寶石

【泰格與雪兒】劈腿情侶

