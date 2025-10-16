豬大哥還活著！金馬影展《高雄有顆藍寶石》重現傳奇　翁倩玉隔47年重返大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

金馬影展16日一口氣公布36部華語首映強片與亞洲新銳話題作，超過30位影人已確定出席映後交流。包括《陽光女子合唱團》翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞，以及楊力州的《高雄有顆藍寶石》，回顧藍寶石歌廳二十年閃耀風華，見證豬哥亮、林沖、黃西田、胡瓜、王彩樺等人璀璨舞台故事。

▲《高雄有顆藍寶石》見證豬哥亮等人璀璨舞台故事。（圖／金馬影展提供）

多位亞洲導演同樣將攜片訪台。除了泰國名導納瓦波坦榮瓜塔納利的《Human Resource》、馬來西亞名導胡明進的《他叫我狐狸》兩位金馬常客，還有《戀戀奇楠小館》越南導演黎翁勒、《怪鰭物語》南韓導演朴世榮、《轉生進行式》柬埔寨導演李坡連、《老破車》新加坡導演甘龍發、《柔情咖啡屋》印尼導演雷薩拉哈迪安等後起之秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆金馬影展迎來多部華語強片在此世界首映。《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙結合熱歌勁舞的最新催淚力作《陽光女子合唱團》，力邀睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕，與陳意涵、孫淑媚、安心亞、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮、何曼希聯袂演出歡樂又催淚的女性情誼。

▲《陽光女子合唱團》翁倩玉、陳意涵、孫淑媚、安心亞。（圖／金馬影展提供）



《那張照片裡的我們》由金獎監製湯榮昇聯手新銳導演鄭乃方合導，以戒嚴時期震驚社會的「中壢事件」為背景，集結韓版《那些年，我們一起追的女孩》男星振永，與李沐、宋柏緯共譜難解三角戀。

《想見你》黃金編劇組合簡奇峯、林欣慧，找來知名攝影蔣繼正共同執導的校園懸疑復仇劇《如果我不曾見過太陽》，匯聚曾敬驊、李沐、程予希、江齊等新世代影星，挑戰愛戀禁忌，挖掘犯罪心理，金馬將播映前兩集，讓影迷先睹為快。

▲《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、李沐，挑戰愛戀禁忌。（圖／金馬影展提供）



《花果飄零》金馬獎最佳導演羅卓瑤與創作夥伴方令正再推新作《霧海微瀾》，橫跨台灣與澳洲兩地拍攝，關注運動後各自漂流的青年世代。身兼新媒體藝術家的蘇匯宇導演入選柏林影展論壇單元的新片《三廳電影》，以東方綜藝秀為包裝，用放肆的黑色幽默，針砭各式主義，搬演教人嘖嘖稱奇的諷刺喜劇。

▲《那張照片裡的我們》戒嚴時期震驚社會的「中壢事件」為背景。（圖／金馬影展提供）



多部在金馬搶先面世的華語紀錄片也來勢洶洶。楊力州的《高雄有顆藍寶石》，回顧藍寶石歌廳二十年閃耀風華，見證豬哥亮、林沖、黃西田、胡瓜、王彩樺等人璀璨舞台故事等。消息一出，也讓不少「活派」網有大喊：「我就知道豬大哥還活著！」

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。