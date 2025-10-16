車銀優與24年死黨出國！入伍前銀幕告別作《放飛旅行團》登台

記者吳睿慈／綜合報導

年度最爆笑喜劇《放飛旅行團》在南韓創下217萬觀影人次紀錄，導演由《30日》南大中操刀，再度攜手有「票房保證」之稱的視帝姜河那，並集結金英光、車銀優、姜泳錫、韓善化（又譯：韓善伙）等人氣爆棚影星，共同打造這部年度最無厘頭、最不按牌理出牌的喜劇新作。本片是車銀優入伍前銀幕告別作，也是首次以「主演」身份躍上大銀幕。

▲車銀優首度挑戰電影的主演。（圖／采昌國際多媒體提供）



《放飛旅行團》故事聚焦5位從小一起長大、認識超過24年的死黨，分別由姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫、韓善化（網路又譯韓善伙）等人氣爆棚影星飾演，他們人生的第一次出國旅行，卻從一開始就各種脫序失控，笑料百出，變成一場名副其實的「災難之旅」。

導演南大中二度跟姜河那合作，透露「與他一起工作的現場，讓人感覺不像是導演單打獨鬥在苦思，而是一起創作的感覺，而這部電影也融合了演員們的許多想法。」姜河那則表示：「從《30日》就有這種感覺，我們雙方在喜劇上的默契特別好。這次從第一場戲到最後一場戲，我都特別開心地與導演一起討論並完成。雖然劇本已經很棒，但實際拍攝出來的成果，絕對比劇本更有趣。」

▲《放飛旅行團》找來5位人氣主演參演。（圖／采昌國際多媒體提供）



主演中的姜泳錫是從800人試鏡脫穎而出，他詮釋因為討厭讀書而練就「睜眼睡覺」技能、腦迴路異於常人的怪咖「金福」。演員間在拍攝現場不僅發揮各自獨特的喜劇本能，更主動貢獻即興台詞等創意點子，全力為每場戲注入更多笑聲與驚喜。《放飛旅行團》即將在11月14日於台灣獻映。