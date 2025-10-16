亞亞孕晚期體力變差「無法躺平睡」　倒數卸貨：每天跟當兵一樣

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕的雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生。平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文分享自己的孕後期生活，無奈表示：「每天都跟當兵一樣。」

▲亞亞。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞開心地表示，先前困擾她許久的恥骨痛好很多了，就連便秘也沒有了，讓她總算能稍稍地鬆一口氣。然而，她隨即話鋒一轉，表示自己雖然擺脫舊的惡夢，卻又迎來了新的關卡要打，字裡行間，滿是準媽媽的甜蜜負荷。

亞亞坦言在進入孕晚期後，不但體力變差，更嚴重的是，已經無法躺平睡，讓她夜夜都難以好眠。她透露，自己現在睡覺時，都需要上半身墊高，否則就會有種呼吸不順或胃被壓上去的感覺，「每天都跟當兵一樣，在數饅頭，倒數卸貨日。」

▲亞亞曝孕晚期生活。（圖／翻攝自Threads／yayaaniki546）



事實上，亞亞6月底才透過經紀人證實懷孕喜訊，透露老公是圈外人，「現在一起經營餐廳，已經交往2年半。交往前單身5、6年，在朋友介紹，因緣際會下去艋舺福德宮祭改，師父說3個月內有機會，我會遇到對象，結果在3個月內就在聚會上遇到先生，是一段非常有趣的緣分。」