邊荷律甩肉成功「狂減4公斤」　嗨喊：穿不下的衣服能穿了

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊成員邊荷律來台一年多，憑藉甜美外貌與活潑個性累積大批粉絲，平時會透過社群記錄應援日常的她，最近在Threads發文分享瘦身成果，宣布自己瘦了4公斤，同時也開心表示：「以前太小穿不下的衣服現在又能穿了，真的超開心。」

▲▼邊荷律。（圖／翻攝自Threads／yuling34）

▲邊荷律。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

邊荷律在文中興奮地透露，自己的體重減少4公斤，體脂肪減少6公斤，並嗨喊：「終於達到了我的目標體重啦！！！」她坦言，在瘦身的過程中雖然忍住想吃的東西、努力運動有點辛苦，但看到成果後，就覺得一切付出都值得了。她表示，不但大家都說她變漂亮，就連以前穿不下的衣服現在又能穿了，讓她真的感到超開心。

▲▼邊荷律。（圖／翻攝自Threads／yuling34）

▲邊荷律瘦了。（圖／翻攝自Threads／yuling34）

邊荷律坦言自從來到台灣後，自己變成一個更努力的人，為此她感到很有成就感。她也特別，向所有擔心她健康的粉絲們溫情喊話：「胖胖team！！不要太擔心我！！我是在健康地減肥喔。我會更努力的，請繼續守護我吧，我愛你們。」至於瘦身的原因，邊荷律透露每當她看到拍完的照片及影片時，都會有點自責、失去自信，不過她也強調，自己之所以會減肥，並不是因為惡意留言才減肥的，而是為了更好地照顧自己才開始的，「請大家不要再擔心啦！」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開　曾替蔡依林改名

8小時前

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架

8小時前

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！被拍當街恩愛千億小開：讓長輩丟臉

10小時前

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！崩潰狂哭：第一次坐救護車

8小時前

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

7小時前

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光：難得大尺度 震撼2.1萬人

6小時前

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

3小時前

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

10/15 09:39

38歲翁滋蔓打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

10小時前

獨／沈玉琳親證尚未出院　復工期首度曝光免配對好消息超振奮

5小時前

郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！　整理公公衣櫃：果然家風嚴謹

10/15 11:28

《RM》成員罹癌！證實：吃藥已12年　「睡10hrs狂打哈欠」病況曝光

2小時前

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

