邊荷律甩肉成功「狂減4公斤」　嗨喊：穿不下的衣服能穿了

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊成員邊荷律來台一年多，憑藉甜美外貌與活潑個性累積大批粉絲，平時會透過社群記錄應援日常的她，最近在Threads發文分享瘦身成果，宣布自己瘦了4公斤，同時也開心表示：「以前太小穿不下的衣服現在又能穿了，真的超開心。」

▲邊荷律。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

邊荷律在文中興奮地透露，自己的體重減少4公斤，體脂肪減少6公斤，並嗨喊：「終於達到了我的目標體重啦！！！」她坦言，在瘦身的過程中雖然忍住想吃的東西、努力運動有點辛苦，但看到成果後，就覺得一切付出都值得了。她表示，不但大家都說她變漂亮，就連以前穿不下的衣服現在又能穿了，讓她真的感到超開心。

▲邊荷律瘦了。（圖／翻攝自Threads／yuling34）

邊荷律坦言自從來到台灣後，自己變成一個更努力的人，為此她感到很有成就感。她也特別，向所有擔心她健康的粉絲們溫情喊話：「胖胖team！！不要太擔心我！！我是在健康地減肥喔。我會更努力的，請繼續守護我吧，我愛你們。」至於瘦身的原因，邊荷律透露每當她看到拍完的照片及影片時，都會有點自責、失去自信，不過她也強調，自己之所以會減肥，並不是因為惡意留言才減肥的，而是為了更好地照顧自己才開始的，「請大家不要再擔心啦！」