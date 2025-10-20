宇多田光25週年攝影展登台！演唱會電影特典「插畫熊貼紙」必收

文／妞新聞

日本神級歌姬「宇多田光」的25週年企劃宣告登台，除了演唱會電影《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》即將在11月登上全台大銀幕之外，先前曾在東京代官山蔦屋書店舉行的快閃攝影展也將空降台北華山文創園區！

宇多田光在年僅十五歲時，便以〈Automatic／time will tell〉改寫日本流行音樂的歷史，隔年推出的首張專輯《First Love》更創下日本音樂史上最高銷售紀錄。經典神曲〈First Love〉不僅在當時風靡全亞洲，在2022年還被Netflix改編成日劇，再度掀起一股初戀熱潮。

出道滿25年的宇多田光，於2024年推出首張精選輯《SCIENCE FICTION》，並舉辦睽違六年的全國巡演「SCIENCE FICTION TOUR 2024」，橫跨日本七大城市，以及台灣、香港。為紀念這場巡演，宇多田光更邀請九位國際級攝影師，以各自獨特視角來記錄這趟夢幻旅程，最終匯集成攝影集《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES》。

▲宇多田光。（圖／大鴻藝術BIG ART）

本次企劃名稱取自於《麥田捕手》小說家J.D.沙林傑（J.D. Salinger）的短篇小說集《Nine Stories》，象徵九段獨立卻彼此呼應的影像敘事。除了木村和平、鈴木親、細倉真弓、川內倫子、森山大道、Takashi Homma、野口里佳，台灣藝術家John Yuyi（江宥儀）與香港攝影師 Wing Shya（夏永康）也都參與其中。

藉著「窺視」、「斷片」、「身體性」、「溢光」、「關係性」、「自我投射」、「萬花筒」、「同步性」、「存在」等主題各自為軸，捕捉專屬宇多田光的九種舞台瞬間。

為慶祝攝影集發行，今年3月於東京New Gallery登場的期間限定展覽《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES》，隨後也以重製作品形式在代官山蔦屋書店舉辦快閃活動。如今，這場快閃攝影展也終於將在台北亮相。現場不光預計展出攝影作品重製，更將展示服飾、變色視差寫真卡等限定商品，並同步開放線上預購。

▲插畫熊貼紙特典。（圖／大鴻藝術BIG ART）

此外，宇多田光演唱會影像紀錄《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》將自11月14日起於全台威秀影城獨家上映。只要購買電影票還可以獲得限量的「插畫熊貼紙」特典，更多上映戲院與場次資訊將於近期公開。

活動資訊



HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES POP UP in TAIPEI

日期：2025年11月14日（五）～11月23日（日）11：00～20：00

地點：華山1914文化創意產業園區 玻璃屋（台北市中正區八德路一段1號）

*現場僅展示，無實體商品銷售，商品請至專屬網站購買。網站連結等詳情，請留意大鴻藝術BIG ART臉書。

電影上映資訊



HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024

上映日期：2025年11月14日（五）

*全台威秀影城獨家上映

*實際活動和售價以官方公告為主

【延伸閱讀】

Netflix日劇《初戀》佐藤健×滿島光12看點！跨20年動人情書，宇多田光獻聲

Netflix《初戀》9個數字彩蛋！佐藤健手機密碼、交往日藏「宇多田光發專日期」

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！