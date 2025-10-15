《隱秘角落》童星遭控劈腿家暴！　狠踹演員女友：說我是狂熱粉絲

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸19歲男星榮梓杉從9歲就踏入演藝圈，2020年因參演《隱秘的角落》爆紅，還在韓國釜山國際電影節第二屆亞洲內容大獎中，榮獲「最佳新人男演員」。怎料，他15日突然被北京冬奧會女演員李禹熹指控劈腿、施暴，引發網友熱烈關注。

▲榮梓杉被李禹熹指控劈腿家暴。（圖／翻攝自微博／榮梓杉、李禹熹熹）

李禹熹指出，自己和榮梓杉交往約一年兩個月，原本想好聚好散，但因為男方在8日對她動手，所以她決定站出來為自己討公道，「你永遠是個利益至上虛偽涼薄的人，真心對你來說一點都不重要。這一年我不得不的承認我看錯人了愛錯人了、認栽了。一次次因為心軟讓步，為感情妥協，換來的是你得寸進尺的欺負和打壓。所以這次我選擇勇敢地站出來，來替自己爭取這個公道，也不想更多的女孩同樣的被騙，我選擇重新開始新生活。」

李禹熹表示，她和榮梓杉是在去年7月透過朋友相識，8月正式開始交往，最初關係甜蜜，但三個月後男方開始失聯、不接電話。她透露，期間自己罹患中度焦慮與憂鬱，卻仍被榮梓杉多次欺瞞，「他瞞著我曖昧至少三個女生，還和中傳（中國傳媒大學）的女生天天打遊戲，騙我是男性朋友。」李禹熹稱，榮梓杉在去年12月甚至同時邀請多名曖昧對象看表演，脖子上出現草莓印卻辯稱「誤會」。直到今年3月，她才發現自己被劈腿，「那一刻我才知道，原來整整半年我一直被玩弄。」

▲李禹熹長文控訴。（圖／翻攝自微博／李禹熹熹）

然而，雖然發現榮梓杉劈腿，但李禹熹仍因對方的花言巧語選擇原諒。直到7日她發現榮梓杉再度說謊，於是隔天想去對方家裡好好談清楚，沒想到卻慘遭暴力對待，「他二話沒說就給我拎住摔倒在地，摔了我兩次，我頭和肩直接磕地上，和我說『聊不了，妳不是要撕破臉嗎？那妳報警吧』，在警察進門之前還踹了我一腳，全程我沒有還手。」

怎料報警後，榮梓杉與男方經紀人卻反控她「是狂熱粉絲私闖民宅」，「他像變了一個人一樣，很兇、很不要臉，完全不承認我倆在一起過，問我憑什麼管，他說我們的感情全是假的，這半年都是我威脅他，他才迫不得已和我聯繫的。」李禹熹透露，警方當晚兩度到場，後來問她是否願意驗傷、立案。事後她赴醫院檢查，確認頭部與背部都有傷痕，目前案件仍在等待鑑定結果。

▲▼李禹熹稱榮梓杉數度出軌，還對她施暴。（圖／翻攝自微博／李禹熹熹）

李禹熹在文中痛批，榮梓杉與經紀人不僅毫無悔意，還試圖以公司名義施壓，「他在我家接公司電話，用公司威脅我，說要去學校查我父母的信息（資料）。」李禹熹坦言，這件事讓她身心俱疲，「我知道很大機率沒有監控（監視攝影機）能錄到，但我仍要依法處理。這條路是我自己選的。」她表示不逃避、也不後悔揭露真相，只希望透過自己的經歷提醒更多女生不要被騙，「都是成年人，這段感情的結局我都認，算是老天給我上的一課，我謝謝給我上課的每一個人。但我不感謝他。」而榮梓杉與經紀公司尚未做出回應。

▲▼李禹熹附上報案及驗傷單。（圖／翻攝自微博／李禹熹熹）