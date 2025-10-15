劉若英再入圍金馬影后「感覺像新人」　最怕走紅毯跪求：照片挑好看一點

記者蕭采薇／台北報導

劉若英以電影《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬獎「最佳女主角」，她在中飾演高齡意外懷孕的女強人，為了安胎只能長期臥床。劉若英15日出席記者會，開心說：「我很久沒演電影，入圍真的很意外，有被鼓勵的感覺，更有一種『新人被提名的感動』。」

▲《我們意外的勇氣》劉若英、薛仕凌。（圖／壹壹喜喜提供）

劉若英和薛仕凌在《我們意外的勇氣》飾演交往多年的情侶，劉若英原本在生日當天收到要高升外派的消息，卻因為意外懷孕打亂人生規劃，從原本一心求事業發展，但願意到為了保胎付出所有心力，雖然幾乎都躺在床上演出，卻在小小的場域展現極大爆發力。

▲《我們意外的勇氣》劉若英。（圖／壹壹喜喜提供）

現實生活也曾是高齡產婦的她，笑說自己懷孕其實是開心的，因為終於不用再減肥，當時一口氣胖了19公斤，「雖然懷孕會不舒服，但還可以出門走走，不像電影中的孕婦只能窩在床上。」如今她也很珍惜和9歲兒子相處的時光，每天親自做早餐、送孩子上學，「我是一個很黏人的媽媽，每天都會跟他說『我愛你』，不論有多忙，我還是要講『我愛你』。」

▲《我們意外的勇氣》薛仕凌。（圖／壹壹喜喜提供）

劉若英分享，因為是年紀大才有孩子，知道每一分鐘都在倒數，所以每一分、每一秒都要很珍惜，有一次被兒子嫌太囉唆，她戲魂上身，背對兒子淡淡說： 「心都碎了！」兒子從此不再嫌媽媽，她自嘲：「每天都在家演戲。」

▲《我們意外的勇氣》監製葉如芬、劉若英、薛仕凌、導演游紹翔。（圖／壹壹喜喜提供）

她坦言入圍金馬當下正在煮飯，這一次最大的壓力就是走紅毯，但她會以平常心面對身材和禮服。她笑說：「我已經是這個年紀，希望大家不要太苛求。」更跪求現場媒體「照片挑好看一點」。《我們意外的勇氣》將於10月23日在台上映。