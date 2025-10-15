鳳小岳首度入圍金鐘「讓大家感到威脅很好」：希望中文戲劇更被看見

記者蔡琛儀／台北報導

鳳小岳今年以《人生清理師》首度入圍迷你劇集最佳男主角，也是他第一次入圍金鐘獎，他今天帶著新組的樂團「壓克力柿子」現身受訪，談到入圍金鐘心情直言非常開心，「我還是希望更多人可以看到這部戲，演的時候已經很過癮，那大家辛苦之後可以吹點冷氣。」屆時會和劇組人員一起走紅毯，將得獎運勢齊聚在一起。

▲鳳小岳首度入圍金鐘獎，本週六將帥氣出席典禮。（圖／記者鄭毓齡攝）

鳳小岳說，這部戲拍攝過程是他出道以來拍過數一數二累的劇本，「但因為整個狀態非常強烈深厚，那時候我就知道這部戲一定會被大家看到，被提名真的非常非常感激。」也替今年入圍六個獎項的《人生清理師》感到開心，「這部戲製作預算不高，我知道現在市場製作規模、宣傳預算不多很難被看到，但它還是被看見了，代表大家還是需要這樣的戲。」更笑說：「這部戲不是要跟大家競爭的，讓大家感到威脅是很好的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他對於戲劇市場百家爭鳴的狀況更是樂見其成：「最好繼續這樣競爭下去，才會更進步，很期待以後大家不會老是都只說，台灣的戲很像哪部外國電影、外國戲劇，期望未來講中文的戲可以更被看到，然後被大家模仿。」本週六戲劇類金鐘獎頒獎典禮結束隔天，他就要立刻投入十二強奪冠電影《絕勝》的拍攝，因此對於得獎與否看得很開，「能拿就開心，不能拿也開心，拿了隔天還是要上班，不拿也要上班，都要處理上班的事。」

▲▼鳳小岳組團「壓克力柿子」，預計明年發片。（圖／記者鄭毓齡攝）

不過鳳小岳既要忙著拍戲，還要練團，樂團更預計明年要推出新專輯，團員們都異口同聲表示，很佩服主唱鳳小岳的體力，「他的行程最多，但是體力是最好的。」鳳小岳笑說，累只是生活一部分，除了工作，自己每天都一定會回家陪伴老婆孩子，且還會親自下廚做飯，盡力維持工作、家庭兩頭都兼顧。