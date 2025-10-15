《聽海湧》吳翰林網內互打黃冠智　周厚安「沒被周華健催生」原因曝

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎將於10月18日於台北流行音樂中心盛大舉行，《聽海湧》入圍第60屆金鐘獎15項大獎，今（15）日公廣集團舉辦金鐘入圍茶會，黃冠智、吳翰林、周厚安、朱宥丞與導演孫介珩、製作人林佳儒皆一同出席。

▲周厚安（左起）、朱宥丞、吳翰林、黃冠智出席公廣集團金鐘入圍茶會 。（圖／記者黃克翔攝）

吳翰林將與「哥哥」黃冠智在迷你劇集最佳男主角中「網內互打」，他已經失眠好幾天，笑說「不容易睡著，這是我第1次屬於主演的作品，有入圍肯定很開心，整個劇組有愛，一起互相幫忙，只要《聽海湧》一直上台就很好。」

16歲的朱宥丞則坦言時間越來越近就越緊張，甚至做夢還夢到自己得獎，醒來之後難掩失落，笑說「唉，再等個兩天。」黃冠智倒是沒有夢到自己得獎，反而夢到好友睦媄拿迷你劇集女配角，他也很大器地對吳翰林說「你這次回去捷克（念書），行李箱要空出長條形（裝金鐘獎）。」很看好對方封帝。

周厚安雖然跟朱宥丞一起競爭男配角，但是也是信心滿滿「老婆問我要不要準備得獎感言？我幾個月前早就寫好。」父親周華健很開心他被認可，5月公布結婚喜訊的周厚安，提到周華健根本不急著當阿公，還對他說：「我不想用爺爺身分唱〈明天我要嫁給你〉！不急，慢慢來。」





