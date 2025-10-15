「最親近的人最容易讓你受傷」　韓大咖遭摯友騙掉全財產

記者張筱涵／綜合報導

南韓87歲資深演員金英玉近日上節目時坦言，自己年輕時曾被好友詐騙，甚至因此失去了全部財產。這段誠摯告白曝光後，引起韓國網友熱烈討論。

▲金英玉談人生領悟。（圖／翻攝自韓網）



金英玉14日出演YouTube頻道《知識Inside》的節目〈徐慶錫的人生課〉，節目主題為「活到87歲才明白──絕對不能深交的人的特徵」。她在節目中以長者的角度談人生哲學，坦言隨著年紀增長，對人際關係的看法更為開闊，也更懂得如何與人相處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金英玉說：「讓人不自在的朋友就少見面就好，但也有些年輕人精神上有問題、行為怪異，我不會因此排斥他們，反而會想安撫、理解他們，人生不是要切斷所有人，我還是希望能包容地相處。」展現出她一貫溫柔的人生態度。

主持人徐慶錫提到，演藝圈不少人曾遭詐騙，詢問是否也有類似經驗。金英玉坦率表示，年輕時確實被一位親密朋友騙走全部財產，「那時候幾乎把所有積蓄都交給他，結果全都沒了，也因此學到很大的一課。」她感嘆道：「往往最親近的人，反而最容易讓你受傷。」

這也讓她對金錢往來有了深刻體悟，金英玉進而表示：「我常告訴孩子們，借錢只能在自己能力範圍內給，如果會讓自己變窮，那不僅會失去錢，也會失去人。」如今她也堅持「不做任何金錢往來」作為人生原則。

談到「什麼是好人」時，金英玉認為：「好人就是始終如一的人，看到那些玩弄心機、耍小聰明的人，我就會立刻退避三舍。」她也坦言，到了這個年紀，已不再追求人脈廣闊，「朋友不需要太多，能留下幾個真心相待的就很足夠。」

出道超過60年的金英玉，是南韓影視圈公認的「國民奶奶」，曾出演《鬼怪》、《請回答1988》、《我們的藍調時光》等多部人氣作品，以溫暖又真摯的演技深受觀眾喜愛。