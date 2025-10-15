ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

BLACKPINK大巨蛋快閃店曝光！
4個方法幫你培養「鈍感力」
小吳赴巴黎「行李離奇消失」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張語芯 溫妮 于朦朧 向佐 郭碧婷 向太 小S 趙露思

金馬大師課名單超夢幻！裴斗娜首度訪台教表演　西島秀俊期待與台灣影人對談

記者蕭采薇／台北報導

以華麗師資與精彩課程大獲好評的「金馬電影大師課」，今年邀請到11位國際重量級影人。包括影視雙棲韓國影后裴斗娜、日本影帝西島秀俊、電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培、《霓裳魅影》奧斯卡最佳服裝設計馬可布里吉、《沙丘》奧斯卡最佳藝術指導派崔斯弗米特、奧斯卡最佳動畫片《喵的奇幻漂流》導演金茲斯巴洛迪斯，及《苦盡柑來遇見你》現象級韓劇名導金湲錫等。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬電影大師課」邀請到韓國影后裴斗娜，她憑入魂演技躍登國際，也是她首度來台。（圖／金馬執委會提供）

首度來台的韓國影后裴斗娜憑入魂演技躍登國際，與奉俊昊、朴贊郁合作嶄露頭角，豐沛的表演能量也獲得是枝裕和、好萊塢名導華卓斯基姐妹等青睞，憑《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎影后，並以《超感8人組》及《屍戰朝鮮》等劇集深受全球觀眾愛戴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本影帝西島秀俊以內斂演技備受北野武、黑澤清等大導讚賞，力助名導濱口龍介《在車上》橫掃奧斯卡最佳國際影片等近百座獎項，也榮膺日本電影金像獎影帝，更成為首位獲美國國家影評人協會最佳男主角的亞洲演員。他們將與台灣影人展開對話，暢談如何將千變萬化的角色幻化成銀幕裡的人生百味。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬電影大師課」日本影帝西島秀俊。（圖／金馬執委會提供）

傳奇表演教練尚路易羅德里格曾幫助瑪格羅比、李奧納多狄卡皮歐、茱麗葉畢諾許等頂尖演員深化表演質地，更助關繼威以《媽的多重宇宙》摘下奧斯卡，他將以著名的「亞歷山大技巧」探索如何從內在本能出發，塑造具有靈魂與呼吸的角色。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬電影大師課」傳奇表演教練尚路易羅德里格。（圖／金馬執委會提供）

經手《刺激1995》、《樂來越愛你》等名作的選角指導黛博拉艾奎拉，以獨到試鏡技巧和精準識人慧眼，挖掘艾德華諾頓等多位桂冠演員，她將揭示好萊塢選角系統，剖析選角指導的核心任務與演員準備試鏡的訣竅。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲經手《刺激1995》、《樂來越愛你》等名作，好萊塢知名選角指導黛博拉艾奎拉。（圖／金馬執委會提供）

譜寫超過兩百部配樂作品的電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培，曾以《歡迎來到布達佩斯大飯店》和《水底情深》贏得兩座奧斯卡，《色，戒》榮獲金馬獎最佳原創電影音樂，此回他應金馬與臺北市立交響樂團邀請來台，示範如何以雋永音色映照故事深處的靈魂，呈現影像與音樂的極致共鳴。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬電影大師課」譜寫超過兩百部配樂作品的電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培。（圖／金馬執委會提供）

此外，金馬也與Netflix合作邀請《苦盡柑來遇見你》、《信號》、《我的大叔》等現象級神劇韓國導演金湲錫，被譽為「細節大師」的他將揭露如何提煉角色與表演情感層次，透過揪心且療癒的故事弧線，將類型劇推向新高峰的幕後要訣。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲《信號》、《我的大叔》等現象級神劇韓國導演金湲錫。（圖／金馬執委會提供）
 
以《大藝術家》、《霓裳魅影》奪下兩座奧斯卡的造型指導馬可布里吉，與名導保羅湯瑪斯安德森攜手打造《不羈夜》到《甘草披薩》全數作品，也以《小丑》瓦昆菲尼克斯的復古紅西裝創造出風靡全球的文化符號，他將細述如何以造型助力演員刻畫直抵人心的細膩表演。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲以《大藝術家》、《霓裳魅影》奪下兩座奧斯卡的造型指導馬可布里吉。（圖／金馬執委會提供）

憑科幻史詩鉅作《沙丘》贏得奧斯卡最佳藝術指導的派崔斯弗米特，將以丹尼維勒納夫的《沙丘》及尚馬克瓦利《花神咖啡館》為例，傳授如何構築極具哲思意涵的空間場景，成為支撐電影視覺敘事的關鍵角色。去年以《喵的奇幻漂流》驚豔全球影壇，締造近十億台幣的票房佳績，並席捲奧斯卡、金球獎、凱薩獎等最佳動畫片獎項的導演金茲斯巴洛迪斯，將深入獨立製作歷程，展現動畫敘事的獨特魅力。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲憑科幻史詩鉅作《沙丘》贏得奧斯卡最佳藝術指導的派崔斯弗米特。（圖／金馬執委會提供）
 
奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》混音師奧娜莉布蘭克，操刀逾百部類型作品，並以《冰與火之歌：權力遊戲》斬獲五座艾美獎，堪稱美國影史獲獎最多的女性聲音工作者，她將示範類型電影的混音技法，塑造身臨其境的感染力。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》混音師奧娜莉布蘭克。（圖／金馬執委會提供）

韓國頂尖視效公司Dexter Studios的DI總監朴珍映，曾操刀《寄生上流》黑白版、《分手的決心》，及韓國年度票房冠軍《破墓》等類型鉅片，被譽為韓國首席調光師之一，此次將從解析劇本情境發展色彩主題，為影像美學注入關鍵能量。

▲「金馬電影大師課」今年邀請到11位國際重量級影人，包括裴斗娜、西島秀俊、亞歷山大戴斯培、馬可布里吉、派崔斯弗米特、金茲斯巴洛迪斯，金湲錫、尚路易羅德里格、黛博拉艾奎拉、奧娜莉布蘭克、朴珍映。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬電影大師課」韓國首席調光師朴珍映。（圖／金馬執委會提供）
 
不僅先前已公布的西島秀俊會出席影展映後講座，裴斗娜及金茲斯巴洛迪也確認出席《空氣人形》及《喵的奇幻漂流》特別放映，和觀眾面對面交流。此外，臺北市立交響樂團特別提供金馬影迷專屬折扣碼「GoldenHorseTSO」，購買「從巴黎到好萊塢—亞歷山大．戴斯培與TSO」音樂會票券可享優惠，歡迎影迷把握難得機會，現場聆聽他親自指揮備受讚譽的電影音樂作品。

「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月15日至12月1日期間在臺北文創大樓文創會所、台北信義威秀影城舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、影視科系學生報名參加，10月16日下午一點起陸續開放報名。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金馬電影大師課金馬裴斗娜西島秀俊

推薦閱讀

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」　疑女兒高帥男友曝光

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」　疑女兒高帥男友曝光

7小時前

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

5小時前

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年　澄清謠言「砲轟樂天內鬼」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年　澄清謠言「砲轟樂天內鬼」

19小時前

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！　穩交尪4年…接地氣閃照曝光

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！　穩交尪4年…接地氣閃照曝光

1小時前

25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」　遭無限期停工

25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」　遭無限期停工

3小時前

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　「只剩40kg」一講老闆阿信怕爆

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　「只剩40kg」一講老闆阿信怕爆

19小時前

陳德容81歲貴婦媽長住大安區！　領錢忘了拿：警察為何給我錢？

陳德容81歲貴婦媽長住大安區！　領錢忘了拿：警察為何給我錢？

8小時前

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

23小時前

YTR爆料「于朦朧母親離世」　吹哨博主發聲：家屬已報平安

YTR爆料「于朦朧母親離世」　吹哨博主發聲：家屬已報平安

17小時前

「瓊瑤女神」陳德容鬧家變！二姊帶母報警「遭監視」3姊妹鬧翻原因曝

「瓊瑤女神」陳德容鬧家變！二姊帶母報警「遭監視」3姊妹鬧翻原因曝

8小時前

胡瓜爆請辭23年《大集合》！籃籃揭錄影狀況　懇求大哥留下：繼續帶領我們

胡瓜爆請辭23年《大集合》！籃籃揭錄影狀況　懇求大哥留下：繼續帶領我們

23小時前

郭采潔回來了！　帶團回家開唱...真實模樣曝光　

郭采潔回來了！　帶團回家開唱...真實模樣曝光　

16小時前

熱門影音

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的
田中千繪唱〈國境之南〉影片掀回憶殺　記者：我有臨演《海角七號》欸

田中千繪唱〈國境之南〉影片掀回憶殺　記者：我有臨演《海角七號》欸
王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺

盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺
柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算

柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算
王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《大濛》正式預告

《大濛》正式預告

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

看更多

行雲流水 #直直衝 闖紅燈行徑原PO直呼﹔根本母子

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

楊一展當鏟子超人「落下男兒淚」　隔10年入圍金鐘…帶親姐遺物現身

22分鐘前0

出道23年首度入圍金鐘！張鈞甯去年看直播哭了　罕見公開放閃男友

28分鐘前30

短劇版《折腰》浴缸戲破尺度！　水中波動「呻吟蹭手臂」狂登熱搜

34分鐘前0

柏霖首解鎖香港開唱！　廣東話嗨撩全場...歌迷竟激動哭了

34分鐘前0

金馬大師課名單超夢幻！裴斗娜首度訪台教表演　西島秀俊期待與台灣影人對談

40分鐘前92

快訊／34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」曾拍台灣觀光影片爆紅日本

1小時前0

鄭中基泰國廢棄醫院拍戲！　工作人員驚見「阿飄舔他雙腿」嚇壞全劇組

1小時前0

《紅蘋果樂園》馨子揭退圈真相！認：沒人找我拍戲　曾崩潰逃離片場

1小時前0

「最親近的人最容易讓你受傷」　韓大咖遭摯友騙掉全財產

1小時前11

邱宇辰認了自願被扒光！　「被上銬大玩SM」激情畫面全外流

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」
    7小時前3220
  2. 爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉
    5小時前189
  3. 爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年
    19小時前2023
  4. 37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光
    1小時前165
  5. 25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」
    3小時前2
  6. 穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　一講老闆阿信怕爆
    19小時前1411
  7. 陳德容81歲貴婦媽長住大安區　領錢忘了拿
    8小時前128
  8. 向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機
    23小時前143
  9. YTR爆「于朦朧母親離世」吹哨博主發聲：家屬已報平安
    17小時前163
  10. 「瓊瑤女神」陳德容鬧家變！二姊帶母報警「遭監視」
    8小時前83
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合