金馬大師課名單超夢幻！裴斗娜首度訪台教表演　西島秀俊期待與台灣影人對談

以華麗師資與精彩課程大獲好評的「金馬電影大師課」，今年邀請到11位國際重量級影人。包括影視雙棲韓國影后裴斗娜、日本影帝西島秀俊、電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培、《霓裳魅影》奧斯卡最佳服裝設計馬可布里吉、《沙丘》奧斯卡最佳藝術指導派崔斯弗米特、奧斯卡最佳動畫片《喵的奇幻漂流》導演金茲斯巴洛迪斯，及《苦盡柑來遇見你》現象級韓劇名導金湲錫等。

首度來台的韓國影后裴斗娜憑入魂演技躍登國際，與奉俊昊、朴贊郁合作嶄露頭角，豐沛的表演能量也獲得是枝裕和、好萊塢名導華卓斯基姐妹等青睞，憑《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎影后，並以《超感8人組》及《屍戰朝鮮》等劇集深受全球觀眾愛戴。

日本影帝西島秀俊以內斂演技備受北野武、黑澤清等大導讚賞，力助名導濱口龍介《在車上》橫掃奧斯卡最佳國際影片等近百座獎項，也榮膺日本電影金像獎影帝，更成為首位獲美國國家影評人協會最佳男主角的亞洲演員。他們將與台灣影人展開對話，暢談如何將千變萬化的角色幻化成銀幕裡的人生百味。

傳奇表演教練尚路易羅德里格曾幫助瑪格羅比、李奧納多狄卡皮歐、茱麗葉畢諾許等頂尖演員深化表演質地，更助關繼威以《媽的多重宇宙》摘下奧斯卡，他將以著名的「亞歷山大技巧」探索如何從內在本能出發，塑造具有靈魂與呼吸的角色。

經手《刺激1995》、《樂來越愛你》等名作的選角指導黛博拉艾奎拉，以獨到試鏡技巧和精準識人慧眼，挖掘艾德華諾頓等多位桂冠演員，她將揭示好萊塢選角系統，剖析選角指導的核心任務與演員準備試鏡的訣竅。

譜寫超過兩百部配樂作品的電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培，曾以《歡迎來到布達佩斯大飯店》和《水底情深》贏得兩座奧斯卡，《色，戒》榮獲金馬獎最佳原創電影音樂，此回他應金馬與臺北市立交響樂團邀請來台，示範如何以雋永音色映照故事深處的靈魂，呈現影像與音樂的極致共鳴。

此外，金馬也與Netflix合作邀請《苦盡柑來遇見你》、《信號》、《我的大叔》等現象級神劇韓國導演金湲錫，被譽為「細節大師」的他將揭露如何提煉角色與表演情感層次，透過揪心且療癒的故事弧線，將類型劇推向新高峰的幕後要訣。

以《大藝術家》、《霓裳魅影》奪下兩座奧斯卡的造型指導馬可布里吉，與名導保羅湯瑪斯安德森攜手打造《不羈夜》到《甘草披薩》全數作品，也以《小丑》瓦昆菲尼克斯的復古紅西裝創造出風靡全球的文化符號，他將細述如何以造型助力演員刻畫直抵人心的細膩表演。

憑科幻史詩鉅作《沙丘》贏得奧斯卡最佳藝術指導的派崔斯弗米特，將以丹尼維勒納夫的《沙丘》及尚馬克瓦利《花神咖啡館》為例，傳授如何構築極具哲思意涵的空間場景，成為支撐電影視覺敘事的關鍵角色。去年以《喵的奇幻漂流》驚豔全球影壇，締造近十億台幣的票房佳績，並席捲奧斯卡、金球獎、凱薩獎等最佳動畫片獎項的導演金茲斯巴洛迪斯，將深入獨立製作歷程，展現動畫敘事的獨特魅力。

奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》混音師奧娜莉布蘭克，操刀逾百部類型作品，並以《冰與火之歌：權力遊戲》斬獲五座艾美獎，堪稱美國影史獲獎最多的女性聲音工作者，她將示範類型電影的混音技法，塑造身臨其境的感染力。

韓國頂尖視效公司Dexter Studios的DI總監朴珍映，曾操刀《寄生上流》黑白版、《分手的決心》，及韓國年度票房冠軍《破墓》等類型鉅片，被譽為韓國首席調光師之一，此次將從解析劇本情境發展色彩主題，為影像美學注入關鍵能量。

不僅先前已公布的西島秀俊會出席影展映後講座，裴斗娜及金茲斯巴洛迪也確認出席《空氣人形》及《喵的奇幻漂流》特別放映，和觀眾面對面交流。此外，臺北市立交響樂團特別提供金馬影迷專屬折扣碼「GoldenHorseTSO」，購買「從巴黎到好萊塢—亞歷山大．戴斯培與TSO」音樂會票券可享優惠，歡迎影迷把握難得機會，現場聆聽他親自指揮備受讚譽的電影音樂作品。

「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月15日至12月1日期間在臺北文創大樓文創會所、台北信義威秀影城舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、影視科系學生報名參加，10月16日下午一點起陸續開放報名。