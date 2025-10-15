韓劇男神李相燁跨足直屏短劇！　5天點擊破3000萬

▲王月（左二）與王瞳（右二）力挺黃國倫與寇乃馨投資的直屏劇。（圖／楊澍攝／CTWANT）

圖文／CTWANT

大陸微短劇近年紅遍全球，除了流量也帶動不少素人或藝人晉升為「男神」「女神」。日前，副業經營有成的丫頭也投入這股熱潮，甚至不惜扮回學生，找來王思佳與愛雅的老公「萬先生」共同出演，組成「一家三口」。雖然該影片在台灣幾乎沒有討論度，但卻意外被轉傳到大陸小紅書，成為陸網津津樂道的話題短劇。

王瞳先前接演由黃國倫與寇乃馨夫妻砸下千萬製作的首部台灣直屏偶像劇《穿越黑暗擁抱你》，還邀請了王月擔任戲劇指導。私下熱愛直屏劇的王瞳，趁勢向黃國倫提議，希望用一齣戲換取一首歌。對此，創作費動輒百萬起跳的黃國倫則開玩笑回應：「那可以先從半首歌開始嗎？」

▲李相燁（右）跨足直頻劇《以愛為契》，點閱十分驚人。（圖／DramaBox IG／CTWANT）

韓國演員李相燁2007年出道，代表作包括《當你沉睡時》、《平日下午三點的戀人》及《結過一次了》等。出身財閥家庭的他，近期投入韓國直屏劇《以愛為契》的演出，起初讓觀眾感到意外，甚至有人笑稱他是不是沒戲演了。不過該劇上線僅5天便突破3,000萬次點擊，展現出短片劇集的強大潛力。不少台灣網友也紛紛力挺，直讚「雖然劇情很瞎不過好看，看一堆廣告也要看」、「新型態的戲劇，還不錯，不用花太多時間追劇」。

▲吳秉宸今年初加入17LIVE直頻劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇？》，這是他第一次用台語演戲。（圖／翻攝自網路）

因BL劇《恆久定律》嶄露頭角的吳秉宸，今年初加入17LIVE直頻劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇？》，這不僅是首次演出直屏劇，也是他第一次用台語演戲。吳秉宸也透露，台語對他來說非常不流利，因此成為一大挑戰，他私下也會觀摩八點檔大前輩苗可麗姐、江國賓的表現，並努力將這些元素融入自己的演出中。

