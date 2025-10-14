曾是退役空姐！林予晞曝空服員「不敢請假」黑暗面　嘆長榮事件：是體制的問題

記者蕭采薇／台北報導

林予晞首次在大銀幕擔綱女主角，在電影《自殺通告》飾演資優班的英文老師。她過去曾是空服員，因檢查出甲狀腺腫瘤才退役，後才因緣際會成為演員。對於近日長榮航空空服員抱病執勤後竟不幸離世。林予晞對此也表示「心有戚戚焉」，透露會造成這樣的悲劇，其實是體制的問題。

▲林予晞在《自殺通告》飾演資優生英文老師，她過去也曾是空服員。（圖／記者林敬旻攝）

林予晞說，就像電影《自殺通告》一樣，除了感傷的去要關心個案、家屬外，也要關注整個體制以及勞工的權益，「很多人在體制內往往不會覺得有什麼問題，是看到出事之後才會關注到體制內的問題，無論是勞工權益或是社會新聞，我常常都是這樣想的。」

她也坦言，擔任空服員時，確實看到甚至親身經歷到「不敢請假」的情況，這就是整個體制的問題，她說：「難免會有心理壓力，不是誰勉強誰，都是自己求好，求學也是這樣，希望被客人喜歡、被公司肯定。林予晞也希望透過自己飾演的角色，讓更多人可以去思考體制下的問題，而不是悲劇發生後「看一下就過了。」

▲導演周冠威、劉敬、林予晞、白潤音、黃迪揚，出席《自殺通告》聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

導演周冠威拍攝《自殺通告》直擊教育體制的弊病，故事背景設定在私立菁英學校，成績代表一切，大考七日前卻有學生警告自殺。他坦言當年也動過想不開的念頭，但電影並非聚焦自殺，反而希望透過這部作品，帶給觀眾對生而為人的省思，有活下去的動力。

▲長榮航空孫姓女空服員「服勤是否過勞」引發社會關注。（資料照／記者沈繼昌攝）