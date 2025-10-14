2度槓龜金曲歌王！　楊肅浩吐「塞翁失馬」心境...嗨曝重磅喜訊

▲ 楊肅浩今年豐收滿滿。（圖／典選音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作才子楊肅浩今年二度擦肩金曲台語歌王，卻迎來歌唱新篇章，不僅受台語K歌王子曾瑋中邀請，跨刀為其新專輯創作同名歌曲〈頇顢〉，更重磅宣布將展開出道五年來的首次「走唱人生」巡迴演出，他將於近期陸續在北高兩地開唱，把入圍金曲專輯《像咱這款人》中的精彩歌曲，獻給全台樂迷。

▲▼ 楊肅浩宣布將舉辦巡演。（圖／典選音樂提供）



歌債與演出邀約同步暴增，楊肅浩雖二度與歌王擦肩而過，卻體會到「塞翁失馬焉知非福」，他坦言入圍四獎雖感欣慰，但全數落空仍覺失落，不過隨之而來的新邀約讓他享受音樂合作，他以入圍金曲的專輯《像咱這款人》為名展開巡演，盼更多人認識他，也期許自己再創佳績，他更透露已累積新創作，準備著手第三張專輯。

巡演將近，楊肅浩對嘉賓名單賣關子：「嘉賓是我們的小秘密！」但他感性透露，會特別為外婆保留席位，提及學生與女友的支持，他幽默笑稱：「學生們不要給我添麻煩就好！」對於擔任急診護理師的女友，他則流露柔情，感謝彼此在忙碌中互相支持，找到力量，他也特別感謝女友母親，在籌備期給予的溫暖鼓勵與實用建議。

楊肅浩受邀為台語K歌王子曾瑋中譜寫新專輯同名歌曲〈頇顢〉，這首歌不僅展現他全面的音樂實力，也成就了兩人一段意外的音樂緣分，楊肅浩分享，他與曾瑋中從社群互動開始，因關注彼此創作而結緣，年初的一場長談促成首次合作，激盪出〈頇頢〉這首充滿人生共鳴的作品。

曾瑋中分享出道浮沉，從爆紅到被忽視的反差，讓楊肅浩感同身受，因而創作出「頇頢」二字，道盡兩人共同的心境。這首歌最終被收錄並成為專輯主打。至於演唱會，楊肅浩笑說曾瑋中已承諾到場，至於現身何處則請大家拭目以待。

