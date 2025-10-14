快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」　累積負債110億

記者田暐瑋／綜合報導

大陸藝人李亞鵬2022年再婚小19歲的妻子海哈金喜，近日卻因為許久未同框，而傳出婚變消息，但始終未對外證實，14日發文證實二度離婚，孩子將隨媽媽生活。

李亞鵬今（14）日發布聲明，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，雙方已於近期完成離婚手續，育有一女的兩人約定由母親擔任主要撫養人，並由雙方共同承擔撫養責任，這也是繼和王菲的婚姻失敗後，第二次離婚。

▲李亞鵬和妻子海哈金喜離婚。（圖／翻攝自小紅書／海哈金喜）

回顧這段姻緣，李亞鵬與海哈金喜於2020年公開戀情，2022年步入禮堂並喜獲愛女，今年5月曾有媒體報導兩人婚變，但當時海哈金喜立即出面否認，如今證實離婚，海哈金喜在轉發離婚聲明時寫下：「從這首歌開始以這首歌結束，我們一切都好。」顯示雙方離婚過程平和。

近年來，李亞鵬的事業與個人生活備受關注，其名下企業面臨多項債務問題，虧損嚴重，總負債達28.6億元人民幣（約110億元台幣），儘管李亞鵬轉型直播帶貨，半年內創下超過2億人民幣（約9億元台幣）的銷售額，但仍無法完全扭轉經營困境。

▲李亞鵬。（圖／翻攝自小紅書）