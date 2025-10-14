快訊／劉俊謙結婚了！　與蔡思韵相戀6年修正果…甜曬婚紗照

記者陳芊秀／綜合報導

37歲香港男神劉俊謙宣布與蔡思韵結婚！兩人2019年因合作電影《幻愛》相戀，也雙雙來台灣拍戲。他14日透過社群網站曬出婚紗照，發文「Thank you God for loving us 我們結婚了！」宣布好消息。

▲劉俊謙、蔡思韵結婚。（圖／翻攝自Instagram／lauchunhim.terrance）

據港媒報導，劉俊謙、蔡思韵14日在日本舉行婚禮，邀請親友到日本見證，正式結為夫妻。經理公司表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」

劉俊謙2019年因電影《幻愛》，入圍第39屆香港電影金像獎最佳新演員獎、第57屆金馬獎最佳新演員，同時也與蔡思韵擦出愛火。他近年到台灣發展，演出Netflix台劇《此時此刻》大受歡迎，更因此入圍金鐘獎戲劇節目男主角。後來再回香港拍電影《九龍城寨之圍城》，電影票房創下破億港元佳績。

蔡思韵2019年演出徐漢強執導的台灣電影《返校》，後來接連演出香港電影《幻愛》入圍香港電影金像獎。她近年演出多部台灣電影，最新作品《泥娃娃》首週票房大破2400萬元。如今她又宣布結婚，可說喜上加喜。





