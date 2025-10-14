羅志祥媽抓包老公同歡女生！「怒拿菜刀衝上前」當場濺血嚇壞全家

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（15日）晚9點播出「這些星座女友讓人怕怕」，羅志祥坦言很怕天蠍女：「因為我媽也是天蠍座，以前參加進香團會搭遊覽車，要回基隆時，我爸跑去坐另一台車，那車全部都是女生，兩台遊覽車並行的時候，我媽看到我爸拿著麥克風在那邊嗨，把整車女生逗得開開心心，整個醋勁大發。」

▲羅志祥曝往事。（圖／中天綜合台提供）

他提到媽媽趁著大家在買名產時，跑去買了兩把菜刀：「當時我也沒問，想說她要買回去煮飯用的，後來我跟媽媽先到家，一到家我媽就把菜刀放在桌上，我爸門一開，我媽就拿著兩把菜刀往我爸那邊衝過去。」這場面把全家人都嚇壞：「我舅舅抓著她，我就叫爸爸趕快先出去，結果我媽還不小心割到自己流血，最後我媽氣到拿打火機把結婚照燒掉。」

▲羅志祥媽抓包老公玩太嗨，當場拿菜刀。（圖／中天綜合台提供）



林襄非常在意另一半有沒有遵守承諾：「你答應我幾點要回家，你不守時，我就讓你難看，我會聯絡他朋友說『他在哪？為什麼他不回家』？或者直接跟他朋友說『不要再找他出去』！」羅志祥聽完覺得她太強勢可能會有反效果：「語氣還是要軟一點，像我跟女友說要出去玩，她如果說『好啊！好好玩』，我反而會想早點回家，因為會想說她在家會不會無聊，但如果妳跟我吵架，我就更不想回家。」

▲林襄。（圖／中天綜合台提供）