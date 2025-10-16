10月16日星座運勢／天蠍桃花運爆發 獅子座事業稱霸
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：熱愛創業有成
感情：平淡就是幸福
財運：及時調整策略
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：處女
雙子座 ♊
工作：才華洋溢順遂
感情：遇到心儀對象
財運：把握市場低點
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：擔任領導角色
感情：誠實方為上策
財運：積極發掘機會
幸運色：銀色
貴人：射手
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：自製能力不錯
感情：調整個人心態
財運：把握市場機會
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：工作運勢高漲
感情：一心一意浪漫
財運：加強資產管理
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：金牛
處女座 ♍
工作：積極找到方法
感情：理想溝通互動
財運：把握公司盈利
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：排除一切誤會
感情：心事和朋友聊
財運：切莫要求完美
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：重視信用承諾
感情：單身者桃花多
財運：休息再次出發
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：平靜處理急事
感情：迅速墜入愛河
財運：收到額外禮物
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：持續改進創新
感情：找到彼此的愛
財運：保持財務平衡
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：事業稱霸一方
感情：拉近彼此距離
財運：提高投資效益
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：工作氣氛濃烈
感情：達成重要階段
財運：熟悉金融市場
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
