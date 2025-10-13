SJ利特登粉絲窩票選冠軍！台灣E.L.F.狂投23萬票　本尊嚇到：我的天啊

記者劉宜庭／綜合報導

台灣E.L.F.有多強？威力大到讓Super Junior隊長利特嚇到啦！台灣最大粉絲應援平台ETtoday粉絲窩（FansWorld）攜手影音平台iQIYI愛奇藝國際版，為第60屆金鐘獎暖身應援票選活動，其中「你心目中的最佳主持人」由利特奪下冠軍寶座，他本人今（13日）得知消息後忍不住驚呼：「我的天啊！」

▲SJ利特被台灣E.L.F.強大威力嚇到了！（圖／翻攝自利特IG）

南韓人氣團體Super Juior這兩年經常訪台，甚至被冠為「灶咖團」，其中隊長利特數次為了錄節目《廚師的迫降:客家廚房》來到台灣取景，該節目入圍第60屆金鐘獎「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，主持人利特也成為韓星第一人入圍金鐘，寫下一項新紀錄。

ETtoday粉絲窩攜手iQIYI愛奇藝國際版舉行金鐘暖身應援活動，一共推出「你心目中的最佳男主角」、「你心目中的最佳女主角」和「你心目中的最佳主持人」三項票選，最終結果出爐，人氣男、女主角分別為柯叔元、謝盈萱，人氣主持人則由以壓倒性票數23萬9261票奪冠，他稍早得知喜訊，透過IG限時動態轉發驚呼「我的天啊！」顯然被台灣E.L.F.強大的應援力給震撼到。

ETtoday粉絲窩今年2月開始，固定每個月推出人氣日韓明星票選，幾乎都是E.L.F.讓Super Juior成員們霸榜，先前東海也曾特地發文致謝。此外，粉絲窩「2025年11月韓星來台」應援票選活動也正在進行中，持續參與「灶咖大賽」的SJ當然也有出現在榜單，欸噗們衝啊～～～！

