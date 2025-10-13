新韓團ALLDAY PROJECT出道不到半年制霸時裝周13場秀　網讚：傳奇團

文／妞新聞

又到了時尚圈動員起來的季節，2026年春夏米蘭時裝週自2025年9月23日開跑，巴黎時裝週則是緊接著在隔一週到來，2大盛事照例吸引各國時尚名人、大咖巨星到場看秀，其中卻有一組出道不到半年的「青澀菜鳥韓團」，成為出席率最高的TOP1，到底是哪團這麼狂啦？

ALLDAY PROJECT洗版時裝周版面

從米蘭到巴黎「13場打卡完成」

如果你有被時裝周相關貼文、影片洗版到，就算不認識這團也絕對混到了眼熟（笑），由3位女成員Annie、Bailey、榮書（Youngseo），以及2位男成員Tarzan、旴燦（Woochan）組成的「ALLDAY PROJECT（ADP）」，是王牌音樂製作人Teddy公司The Black Label在今年6月23日新推出的男女混合團體，憑藉〈FAMOUS〉、〈WICKED〉2首歌曲出道即爆紅，人氣持續暴漲中。

ALLDAY PROJECT不只一出道就在歌謠界取得怪物新人封號，5人5色的獨特魅力，讓他們深受流行時尚圈喜愛，先是拿下戶外品牌Salomon品牌代言、拍攝多個雜誌畫報，首次海外行程的「機場時尚」，更是因為成員的驚人精品行頭，被韓媒笑稱是「財團」，剛出道就擁有奢華高端形象。

▲ALLDAY PROJECT一出道就在歌謠界取得怪物新人封號。（圖／IG@dailyfashion_news）

現在更直接洗版各大時裝品牌的大秀，從義大利VERSACE凡賽斯的米蘭時裝秀，到巴黎的Saint Laurent聖羅蘭、Courrèges、BALMAIN寶曼、Mugler、ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS、Rick Owens、LOEWE、VETMENTS、COMME des GARÇONS、巴黎世家BALENCIAGA、LACOSTE以及Thom Browne秀場，達成超狂13場看秀紀錄，未來指日可待啊。

