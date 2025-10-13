金宇彬抗癌心態超強：疼痛指數太高，忘記多痛了　罹癌這點改變他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員金宇彬擁有精壯高挑的身材，他近來為宣傳新戲《許願吧，精靈》，登上前輩鄭在炯的網路節目，談到2017年罹癌時的心情，他表示當下其實相當正面，認為「這是老天給我的一個休息機會」。不過提及治療過程的疼痛指數，他坦言「已經忘記有多痛，因為等級太高了」，一席話令粉絲又心疼又敬佩，紛紛留言感嘆「他真的太堅強了」。

▲金宇彬表示現在自己非常健康。（圖／翻攝自YouTube）

金宇彬2017年5月震撼宣布罹患鼻咽癌，經過2年多治療，才透過戲劇《我們的藍調時光》回歸，休息的2年內他也曾被拍到暴瘦的模樣，引起許多粉絲心疼，後來宣布痊癒，才讓粉絲放心許多。

看起來恢復以往的健康，但其實金宇彬做了很多努力，戒酒改喝無酒精飲料，養成運動好習慣等，近日，他登上鄭在炯的網路節目，更難得提到治療時期的心情，「我當下覺得這是老天給我的一個休息機會」，鄭在炯認同他所說的話並表示：「雖然不是說生病是件好事，但那段時間一定有帶給你一些意義。」他承認：「那段時間好像只留給了我好的禮物。」

金宇彬把「罹癌」形容成「禮物」，專注於治療，讓他深刻感受到：「我愛別人，以及別人愛著我的這件事，因為過去太習慣這些愛，我把這些愛視為理所當然，（生病）讓我理解到太多事了。」

▲▼ 金宇彬坦言已經不記得抗癌有多痛了，因為疼痛指數太高，所以記憶中只剩下好的事情留下來。（圖／翻攝自YouTube）



正向面對病魔，金宇彬更直呼「已經忘記（罹癌治療）有多痛了」，他笑著表示：「痛的等級數太高了，但因為忘記了，這樣對我來說，代表那份痛已經不屬於我了吧？所以只留下了好的部分。」心態堅強到連粉絲都讚嘆，留言表示「能笑著說出這段經歷的人，才是真正的勇者」。