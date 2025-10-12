邵雨薇拍到賀爾蒙失調！經紀人曝她狀態「有點可怕」　求救侯文詠當心理醫生

記者蕭彩微／台北報導

高雄電影節「神秘場」《人浮於愛》於雄影世界首映第1、2集，邵雨薇坦言拍攝過程壓力極大，有段時間賀爾蒙失調，好幾場看起來很臃腫，每天樣子看起來都不一樣，拍攝到中期有一些戲，有時候會全身過敏，晚上睡不好，自認那段時間整個人都不太對勁，連經紀人都說她的狀態「有點可怕」。

▲《人浮於愛》范少勳、邵雨薇現身雄影。（圖／高雄電影節提供）

後來邵雨薇求救侯文詠當她心理醫生，侯文詠回憶道：「那是很前期的時候，雨薇跟我說一直抓不到角色感覺，我們 聊了很多，我當時推薦她去看英劇《追殺夏娃》，給她參考劇裡神經兮兮的殺手，我沒有要雨薇學她，是想告訴她放鬆一點沒關係。」結果「認真魔人」邵雨薇立刻把全季都追完。

12日原著侯文詠、導演徐輔軍、製作人柯俋森與演員邵雨薇、范少勳齊聚雄影接受媒體訪問。邵雨薇則透露第一階段她其實有跟劇組聊過，後來在第二階段時加入，笑稱從年輕組轉成年長組，「第一階段我有稍微看過，第二階段人物細節不同，但大方向沒太大改」。

▲《人浮於愛》原著侯文詠、邵雨薇、范少勳、導演徐輔軍、製作人柯俋森。（圖／高雄電影節提供）



她表示與男友吳慷仁平常「公私分明、比較少聊工作」，角色主要靠自己消化，「我看劇本都自己想，這東西很主觀，要靠自己獨立完成。」談到劇中對楊祐寧的露骨台詞，邵雨薇坦言那不太能多練習，露骨的情境除了做功課感受，還需要當下的火花，不過一喊卡之後她說自己馬上能怡然自得。

導演徐輔軍則說都沒發現邵雨薇狀態不佳，不過知道她拍攝過程壓力非常大，心想「原來你是這樣的人」，屬於自虐的個性，徐輔軍知道她都是為了戲，不過也透露，邵雨薇一殺青，在KTV整個爆發出來，完全變另個人，開玩笑說「開始沒大沒小」，跟平時工作安靜狀態相差甚遠。

▲《人浮於愛》邵雨薇拍到內分泌失調。（圖／高雄電影節提供）



談及與屈中恆的親密戲，邵雨薇讚對方演得很好：「有親密指導老師幫忙，無論女上男下、男上女下，都有設計過，包含屈哥心臟病發的時機點都有算過。」范少勳補充：「這是我第一次遇到親密指導，我們的親密指導林微弋老師會先用聲音引導，讓我們不尷尬，老師會先示範，讓我們知道可以怎麼做。」

范少勳回憶，第一階段自己的角色「辛毅夫」設定是「ABC背景」，有許多英文台詞，「像Take a shower那種，我就覺得哇！比較心虛」後來劇本調整，他的角色更貼近內心狀態，「第二階段著重我和宋芸樺的互動，回到成長與突破。」他表示，《人浮於愛》從第一版到現在，隔了一段時間，換了導演、演員，也像另一種工作方式。

▲《人浮於愛〉范少勳是「原始班底」。（圖／高雄電影節提供）

侯文詠表示，《人浮於愛》從劇本到拍攝歷經多次調整，「改了16版又有新想法，一路拍一路修。我比雨薇還完美主義，但今天終於能對自己說『到此為止』。」談到作品是否貼近原著，侯文詠笑說：「這是個好問題。最後角色大概各佔一半，找了誰來演，就由他去代表那個角色。」他以邵雨薇飾演的周曉琪為例指出：「她非常認真，也因此承受很大壓力。這樣的個性在片中也能看到，那種帶著壓力去追求、拚命想得到的執著。」

他表示，小說中的周曉琪原本只是「看起來會勾引人的女性」，但邵雨薇賦予角色更深的層次，「她演出了一種要得到、要拚的感覺，讓角色變成屬於她的樣子，這樣很好。」侯文詠強調，《人浮於愛》是一場真正的共同創作，「我不是不能改的人，整個過程就是不斷演化。演員消化角色後，用自己的語氣詮釋，才能自然。允許大家共同創造，這也是我在這次拍攝中學到的事。」

▲《人浮於愛〉范少勳、邵雨薇。（圖／高雄電影節提供）

身為「始祖班底」，范少勳開玩笑說：「我會留下來，是因為剛好有空啦。」又正色表示：「其實這角色貼近我當時29、30歲的狀態，也在面對人生難題，像是在問自己：我到底想要什麼？」他說，《人浮於愛》讓他重新審視自己，「拍完之後才發現，我跟角色一樣，都在學習面對。」

對於《人浮於愛》拍攝過程中多出兩、三千萬預算，侯文詠坦言：「過程中其實很掙扎，但就算了，認賠，再重新找錢。這當然比較難，但我就苦命啊，總是走比較困難的路。」所幸最後順利解決資金問題。被問到看完成品是否覺得這是「最好的選擇」，他笑說：「人生沒有這種啦！這部戲最後能完成，就是最好的結果。」至於是否曾向太太借錢，他幽默回應：「我沒有借錢，因為她是製作人，我是理直氣壯地請她增資。」