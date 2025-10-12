周杰倫開唱吸18萬人破紀錄！　突無預警宣布「全新巡演」來了

▲周杰倫上海演唱會完美收官。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫「嘉年華」世界巡廻演唱會自10月9日起在上海體育場連續三晚開唱，每場都吸引超過6萬1400人進場，刷新上海體育場演唱會單場觀眾人數最高的紀錄，三場累計突破18萬4000人，周杰倫也是上海體育場舉辦演唱會史上人數最多的歌手，而杰威爾音樂也驚喜宣佈周杰倫全新一套的演唱會將在明年展開。

11日「嘉年華」上海演唱會是第110場最終場的尾聲，周杰倫帶領著樂手老師及舞蹈老師大謝幕，他在唱完表定歌曲的最後一首歌《七里香》後走下舞台，在場6萬名歌迷並未捨得離去，而是自發地在場內呼喊起周杰倫的名字：「周杰倫！周杰倫！」大屏幕上的轉播鏡頭已跟隨著周杰倫來到了準備離場的車輛。

而在此刻他卻突然轉身走回現場，舞台上寬達12米的巨型「跨時空能量球」，第一次在關上後再次打開，是周杰倫帶給上海「嘉年華」最終場的特別彩蛋，隨後周杰倫帶來兩首安可歌曲《周大俠》和《等你下課》，全場歌迷收穫巨大驚喜，再一次將上海體育場的夜晚點燃。特別的是周杰倫在演唱「等你下課」這首歌時，大螢幕播放了這套嘉年華演唱會的許多精彩畫面，也宣告著「嘉年華」演唱會在這首歌聲中完美落幕。

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會歷時6年的時間，巡迴了全球110個場次，在每個演出的城市周杰倫與歌迷共同締造無數難忘的回憶，隨著「嘉年華」演唱會在上海的圓滿落幕，杰威爾音樂宣佈周杰倫全新一套的演唱會將在明年展開，而出道25週年的周杰倫創作力驚人，擁有豐富的音樂曲庫，全新一套的演唱會依據每個城市的特色，將有「專屬的演唱會名稱」，畫龍點睛的效果也將使各地的演唱會都有各自獨特雋永的回憶。



