辣妻過生日「敖犬送夢幻大禮」超寵！發發尖叫：最會製造浪漫的男人

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）2024年10月與女友發發登記結婚，夫妻倆不時會和粉絲分享生活點滴。發發12日便在社群網站感性地說，謝謝敖犬幫她過夢幻無比的生日，「真的是史上最會製造浪漫的男人吼呦！」

▲敖犬送的是發發最近剛好想買的包。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發幸福地說，敖犬不僅暗中籌劃驚喜，還「一送就送到我正在想入手的包」，讓她當場感動到「大尖叫」，禮物拆到一半發現忘記拍照，老公還很專業地幫忙重綁緞帶，「謝謝這位帥氣的櫃哥（？）」

▲敖犬還重綁緞帶讓發發拍照。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發也在文中深情感謝敖犬長期以來的體貼與愛護，「謝謝老公總是把我當公主疼，治好了我的年齡焦慮，因為在他身邊永遠都能當個小朋友。」

▲發發謝謝敖犬總是把她當公主在疼。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



最後，發發用最簡單也最真誠的話語，表達對敖犬的愛，「跟你結婚真的是世界上最最最幸福的事情，Love you always。」字裡行間都洋溢著幸福，也讓粉絲感受到她從心底散發出的喜悅。