「太陽愛妻」閔孝琳婚後7年胖了！夫妻同框現身　網熱議：幸福藏不住

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員閔孝琳與老公太陽愛情長跑多年，2018年完婚後誕下一子，她自結婚後再也沒亮相於螢光幕前，近日被拍到與老公太陽現身朋友婚禮的近況，她也被發現身材似乎比過去圓潤，網友驚呼「這是閔孝琳嗎」、「閔孝琳原來也會胖」。

▲閔孝琳最近與太陽夫妻同框現身婚禮。（圖／翻攝自IG）



閔孝琳出道以來清新氣質的形象深植人心，身材一直保持得很纖細，只是她結婚至今，已經7年沒有戲劇作品演出，專心相夫教子，過去雖一度因自拍的小腹隆起，被認為懷上二胎，但公司緊急回應「那是衣服導致的錯覺」。

▲閔孝琳比起過去胖了一點，但看起來更健康很幸福。（圖／翻攝自閔孝琳IG）



近來她與老公太陽出席朋友婚禮，又因身材發福掀起討論，她過去有著鵝蛋臉，臉型確實圓了不少，不過，五官還是一樣精緻，雖已晉升為人妻，但整體狀態依然亮眼，舉手投足間散發著成熟又溫柔的魅力，粉絲也紛紛留言表示「變得更有女人味了」、「幸福的樣子藏不住」。

只是閔孝琳難得現身於大眾面前，也有人驚呼「這不是我知道的閔孝琳」、「原來閔孝琳也會胖」，但也有人認為「這樣看起來健康多了」、「這一對夫妻真的很低調又甜蜜」。