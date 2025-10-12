《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

▲奧斯卡影后黛安基頓辭世。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton）11日辭世，享壽79歲，家屬已透過發言人證實死訊，表示她於加州過世，但未透露進一步細節，並呼籲外界尊重家人隱私。

《時人》（People）雜誌報導，黛安基頓家屬證實，她已於加州辭世，但保留詳細情況，請外界尊重家人隱私。黛安基頓以1972年經典黑幫電影《教父》（The Godfather）中飾演麥可柯里昂妻子凱（Kay）而廣為人知，更在1977年與導演伍迪艾倫（Woody Allen）合作的《安妮霍爾》（Annie Hall）中演出女主角，憑此片榮獲奧斯卡最佳女主角獎，也奠定她作為好萊塢一線影星與時尚偶像的地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了《安妮霍爾》，她亦以《烽火赤焰萬里情》（Reds）、《親親壞姐妹》（Marvin’s Room）與《愛你在心眼難開》（Something’s Gotta Give）3度入圍奧斯卡最佳女主角獎，並曾獲得英國影藝學院電影獎（BAFTA）與金球獎（Golden Globe）肯定。

黛安基頓1946年1月5日出生於加州洛杉磯，早年曾與伍迪艾倫、華倫比提（Warren Beatty）及《教父》共同演員艾爾帕西諾（Al Pacino）傳出戀情，但她一生未曾結婚。

黛安基頓生前收養2名孩子，分別為戴克斯特（Dexter）與杜克（Duke）。