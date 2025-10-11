陳芳語披戰袍慶國慶！　「解放小蠻腰」火辣身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星陳芳語平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，昨（10）日適逢雙十國慶日，她便大方曬出自己身穿露肚上衣的擺拍照，並開心寫下：「祝這個美好的地方生日快樂」，同時在文末附上國旗的表情符號。

▲陳芳語。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

透過陳芳語分享的照片可見到，她身穿一件白色短版長袖上衣，露出大片緊實的腹肌及小蠻腰。最吸睛的莫過於她胸前的立體Hello Kitty造型。下半身她搭配低腰牛仔褲，腰間繫著帶有鉚釘的皮帶及毛絨的裝飾，並露出內搭的丁字褲頭，整體造型相當火辣。陳芳語頂著雙馬尾及大捲髮，再戴上大圈耳環，並對鏡頭隨意變換動作，做出俏皮表情。

▲陳芳語PO文慶國慶。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言讚道「好美」、「造型好看」、「夢中情人。」除此之外，藝人邰智源、香蕉及其老婆以及女星胡文英也都高舉國旗、發文祝福台灣生日快樂，展現滿滿的愛國熱情。一系列照片曝光後，同樣湧入不少網友留言表示「邰哥帥」、「優秀的藝人」、「愛國心依然如昔！依然給妳按讚。」