張靚穎開唱「跌落2公尺高台」掀驚叫！　她20秒後繼續唱被讚太敬業

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手張靚穎外型亮眼，以高亢海豚音打開知名度，頂著實力派的封號，坐擁大批忠實粉絲，是天后級人物。她在11日41歲生日當天，於西安舉辦生日演唱會，沒想到卻突然發生墜台事故，掀起全場驚叫。

▲張靚穎在生日當天開唱，卻發生墜台意外。（圖／翻攝自微博／張靚穎）

在現場觀眾拍攝的影片中，可以看到張靚穎正在約兩公尺高的升降台上演唱〈暗戀〉，但由於升降台邊緣照明不足，且缺乏防護措施，張靚穎一個轉身便不慎踩空墜落，引現場驚叫連連，工作人員也趕緊衝上台攙扶。不過，在短暫調整約20秒後，張靚穎隨即站起身繼續演唱，讓台下歌迷都忍不住讚嘆「太敬業了」。

▲▼張靚穎從2公尺高的升降台上跌落。（圖／翻攝自微博）

在演唱完〈暗戀〉後，張靚穎以輕鬆幽默的態度說道：「再次證明了什麼叫老當益壯。」強調自己屬於「比較命好的那種」，雖然經常有小災禍，但通常都不會有大礙。看到粉絲緊張地神情，她也不斷安慰說：「真的沒事，可能就像小時候被我媽打一頓那種疼差不多。」

事實上，這並非張靚穎第一次在舞台上遭遇意外。早在2015年的北京演唱會上，她就曾發生過類似的墜台意外，當時造成腿部重傷，她也在今年6月因舊傷復發，公開說明情況。